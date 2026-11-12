كاف يفتح باب الاستضافة لكأس أمم أفريقيا 2028 و2031 و2033

الكاف تعلن فتح باب التقدم لاستضافة نسخ كأس أمم أفريقيا القادمة 2028 و2031 و2033 بعد اعتماد النظام الجديد للبطولة كل عامين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسميًا عن فتح باب التقدم والمنافسة أمام جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء الراغبة في استضافة النسخ الثلاث المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا. وقد استهدفت هذه الخطوة الرسمية الدول الأعضاء الخمسين والأربع، لمنحها فرصة حقيقية للمشاركة في تنظيم الحدث الكروي الأبرز على مستوى القارة الأفريقية.

إطار زمني جديد للبطولات القادمة

تأتي هذه الإعلان الرسمي في أعقاب اعتماد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للنظام الجديد للبطولة، والذي ينص على إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا كل عامين بدلاً من الأربعة أعوام السابقة. وهذا التعديل الجذري في الجدول الزمني يهدف إلى زيادة وتيرة المنافسات وتوسيع المشاركة القارية بشكل أكبر.

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وبموجب الجدول الزمني المعتمد حديثًا، ستقام النسخة القادمة من البطولة في عام 2028 في موعدها المحدد المعتاد. بينما تم تعديل مواعيد النسختين التاليتين اللتين كانتا مقررتين سابقًا في عامي 2032 و2036، حيث تم تأجيل الأولى لتقام في عام 2031 والثانية في عام 2033، مما يخلق فترات زمنية واضحة ومنظمة للتخطيط.

شروط التقديم وآليات التقييم

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن باب الترشح مفتوح بشكل كامل أمام جميع الاتحادات الأعضاء دون استثناء، بما في ذلك الدول التي لم تشارك أو تقدم عروضًا في المرحلة السابقة من عملية التقدم للاستضافة. هذا الانفتاح يهدف إلى تشجيع المنافسة العادلة وإتاحة الفرصة لأي دولة مستعدة لاستقبال هذه الضيافة الكروية الكبرى.

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من الجدير بالذكر أن الاتحادات التي سبق لها تقديم ملفات رسمية في الدورات السابقة لن تكون مطالبة بإعادة تقديم طلباتها أو تجديدها بشكل رسمي جديد، مما يبسط الإجراءات على هذه الكيانات التي أظهرت جاهزيتها مسبقًا. هذه المرونة في الإجراءات تعتبر خطوة إيجابية لتسريع عملية الاختيار وتقليل الأعباء الإدارية.

الموعد النهائي والإجراءات المستقبلية

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 17 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، موعدًا نهائيًا ومطلقًا لاستقبال طلبات الاستضافة من الاتحادات الراغبة في المنافسة. هذا التاريخ يمثله نقطة تحول حاسمة في عملية التخطيط طويل المدى للبطولات القادمة على المستوى القاري.

بعد انتهاء هذه المهلة المحددة، ستبدأ مرحلة شاملة ومفصلة لمراجعة وتقييم جميع الملفات المقدمة من قبل الاتحادات المختلفة. ستعمل اللجان المختصة على فحص الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية لكل عرض، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الدول الفائزة التي ستتولى مسؤولية تنظيم النسخ الثلاث المقبلة من البطولة في مواعيدها الجديدة.