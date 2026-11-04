كاف تعلن قائمة جوائز أفريقيا 2026: حسن، معتمد جمال، والزمالك في المقدمة

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يكشف عن أسماء المدربين واللاعبين والأندية المرشحة لجوائز الأفضل 2026 في لاجوس، بمشاركة حسام حسن ومعتمد جمال.

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القائمة الرسمية للمرشحين لجوائز الأفضل في القارة لعام 2026، في خطوة تعكس التنافس الشديد بين أبرز الأسماء في الساحة الأفريقية. وتضم قائمة المدربين المرشحين للجائزة كلا من حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر، و معتمد جمال ، مدرب نادي الزمالك ، حيث يمثل الثنائي المصري واجهة قوية في هذا التصنيف.

قائمة المدربين والمرشحين لجائزة الأفضل

تضم القائمة المختصرة عشرة مدربين من مختلف المنتخبات والأندية الأفريقية البارزة، والذين تألقوا خلال الموسم الماضي. وينضم حسام حسن ومعتمد جمال إلى القائمة التي تضم ديسابر، وليد الركراكي، محمد وهبي، باب ثياو، ميجيل كاردوسو، بوبيستا، لامين ندياي، وألكسندر سانتوس. ويأتي هذا الترشيح ليؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه المدربون المصريون في تطوير المستويات الفنية على المستوى القاري.

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المنتخبات والأندية المرشحة للتميز

شهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2026 وجود منتخب مصر إلى جانب الجزائر والرأس الأخضر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وغانا والمغرب والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس. وفيما يخص الأندية، دخل نادي الزمالك سباق المنافسة على جائزة أفضل نادٍ في القارة، وسط منافسة شديدة مع شباب بلوزداد واتحاد العاصمة ومانيما والجيش الملكي ونهضة بركان وأولمبيك آسفي وصن داونز والهلال السوداني والترجي التونسي.

ترشيح حمزة عبد كريم لجائزة أفضل لاعب شاب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2026، والتي شهدت تواجد المصري حمزة عبد الكريم، نجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية. ويأتي ترشيح حمزة عبد الكريم ليمنح الكرة المصرية حضورا في جوائز الأفضل بالقارة السمراء، حيث ينافس اللاعب الشاب مجموعة من أبرز المواهب الأفريقية الصاعدة.

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النتائج التي حققتها الأندية والمرشحون

حجز نادي الزمالك مقعده بين عشرة أندية مرشحة للجائزة، بعد النتائج التي حققها خلال الفترة الماضية، حيث نجح في الوصول إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي، كما استعاد لقب الدوري المصري بعد غياب دام ثلاث سنوات. وفيما يخص المنتخبات، جاء ترشيح منتخب مصر بعد ظهوره المثالي في كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك، إذ نجح المنتخب الوطني في الوصول لدور الستة عشر، مسجلا رقما قياسيا جديدا بحصوله على أول فوز له في تاريخ المونديال.

موعد الحفل والتوزيع النهائي للجوائز

من المقرر أن تستضيف مدينة لاجوس النيجيرية حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا يوم السابع من ديسمبر 2026، وذلك وفق قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتسيبي. سيجمع الحفل أبرز الأسماء في كرة القدم الأفريقية لتكريم من قدموا مستويات مميزة، في احتفال يبرز أهمية التطور المستمر لهذا النوع من الجوائز التي تهدف إلى تعزيز الرياضة.