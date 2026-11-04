كاف تعلن مرشحين الجوائز 2026 غياب صلاح وترشيح حسن والعصيمي

اتحاد كرة القدم الأفريقي يكشف قائمة أفضل لاعب ومدرب ومنتخب لعام 2026، مع غياب محمد صلاح ووجود حسام حسن وزملاء الزمالك، الحفل يوم 7 ديسمبر 2026.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القوائم النهائية للمرشحين لحصد أهم الجوائز الفردية والجماعية في القارة لعام 2026، في خطوة كشفت عن تحولات في المشهد التنافسي. وشملت هذه القوائم أسماءً مرموقة من مختلف الدول الأفريقية، بينما شهدت غيابًا لافتًا للنجم المصري محمد صلاح من قائمة أفضل لاعب. كما تضمنت القوائم ترشيحات قوية للمدربين والمنتخبات والأندية الذين تألقوا في الموسم الماضي، وسط ترقب كبير لتحديد الفائزين في الحفلة المرتقبة.

قائمة أفضل لاعب غابت فيها شخصية صلاح المحورية

تمثل غياب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، أبرز المفاجآت في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2026، حيث لم يُدرج اسمه ضمن العشرة مختارين. ورغم المكانة الدولية الكبيرة التي يحظى بها صلاح، والنجمية التي حققها مع فريق طرابزون سبور التركي، إلا أن قرار الاتحاد الأفريقي أثار استغراب الكثيرين من المتابعين. يأتي هذا الغياب على الرغم من نجاح صلاح سابقًا في حصد هذه الجائزة مرتين في مسيرته المميزة.

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في المقابل، شهدت القائمة حضورًا مصريًا لافتًا من خلال نجوم آخرين قدموا مستويات متميزة. جاء محمود تريزيجيه، نجم منتخب مصر واللاعب السابق للأهلي والمنتقل حاليًا إلى النادي الأهلي السعودي، كأحد الوجوه الأساسية في المنافسة. كما ضمّت القائمة محمد شحاتة، لاعب نادي الزمالك، مما يعكس التواجد القوي للاعبين المصريين في الساحة الأفريقية. وتضم القائمة عشرة لاعبين يمثلون أبرز الأندية والمنتخبات التي سيطرت على الأحداث الرياضية خلال العامين الماضيين.

حسام حسن ومعتمد جمال في سباق أفضل مدرب

على صعيد جوائز التدريب، أكد الاتحاد الأفريقي على المستوى الرفيع للكوادر الإدارية المصرية من خلال ترشيح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ومعتمد جمال مدرب نادي الزمالك. وتضم قائمة المدربين العشرة عشرة أسماء تتنوع بين الخبرات المرموقة والكوادر الشابة الواعدة التي قادت فرقها نحو نتائج مميزة. ويعد حضور حسام حسن ومعتمد جمال دليلًا على الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المصرية في تطوير اللعبة على مستوى القارة.

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إلى جانب المدربين المصريين، تضم القائمة أسماءً عالمية ومحلية بارزة مثل وليد الركراكي مدرب المغرب، ومحمد وهبي، وباب ثياو، وميجيل كاردوسو، وبوبيستا، ولامين ندياي، وألكسندر سانتوس. هذه الأسماء تمثل مزيجًا من الاستراتيجيين الناجحين مع المنتخبات الوطنية والأندية المحلية، الذين نجحوا في تحقيق إنجازات ملموسة خلال فترة الترشيح. ويعكس هذا التنوع richness في العمق التدريبي الذي تتوفر عليه القارة السمراء في الوقت الراهن.

زمالك وحده ممثلا للأندية المصرية في الجائزة

حجز نادي الزمالك مقعده في قائمة أفضل عشرة أندية في أفريقيا لعام 2026، ليصبح الممثل الوحيد للكرة المصرية في هذه المسابقة. جاء هذا الترشيح نتيجة الأداء المتميز الذي قدمه الفريق خلال الفترة الماضية، وتحديداً بعد نجاحه في الوصول إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم السابق. كما استعاد الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز بعد غياب دام ثلاث سنوات، وهو ما عزز مكانته بين أندية elite الأفريقية.

تنافس الزمالك بين كوكبة من الأندية القوية التي تمثل مختلف ربوع القارة، حيث تميزت القائمة بحضور قوي للأندية المغربية مثل الجيش الملكي، وأولمبيك آسفي، ونهضة بركان. كما شاركت أندية جزائرية متمثلة في شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، ومانيما يونيون الكونغولي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والترجي التونسي. هذا التنافس الشرس يعكس المستوى الفني العالي الذي وصلت إليه النخبة الأفريقية في السنوات الأخيرة.

حمزة عبد الكريم نجم الشباب ومنتخب مصر في الصدارة

منح الاتحاد الأفريقي الضوء الأخضر لترشيح حمزة عبد الكريم، نجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، لجائزة أفضل لاعب شاب في القارة لعام 2026. يعتبر هذا الترشيح إنجازًا كبيرًا للاعب الشاب الذي يواصل تألقه على الساحة الأوروبية والأفريقية على حد سواء. يمثل حمزة عبد الكريم الأمل والمستقبل المزدهر للكرة المصرية، خاصة في ظل تجربته الاحترافية المتميزة داخل صفوف العملاق الإسباني.

يتنافس حمزة عبد الكريم في هذه الفئة مع نخبة من المواهب الأفريقية الصاعدة التي لفتت الأنظار بأدائها الخارق مع أنديتها ومنتخبات بلادها. يولي الاتحاد الأفريقي اهتمامًا خاصًا لهذه الفئة العمرية كضمان لاستمرارية الجودة والانتاجية في البطولات القارية. وتنتظر الجماهير المصرية بشغف متابعة مسيرة حمزة عبد الكريم، التي تتطلع إلى أن تكون نقطة تحول إيجابية في مسيرة اللاعب الشاب لتحقيق المزيد من الألقاب.

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منتخب مصر يتصدّر سباق المنتخبات العالمية

تصدر منتخب مصر قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2026، بعد أداء تاريخي في بطولة كأس العالم التي استضافتها أمريكا وكندا والمكسيك. نجح المنتخب الوطني في بلوغ دور الستة عشر، حيث خرج من البطولة أمام منتخب الأرجنتين، محققًا بذلك إنجازًا تاريخيًا لأول مرة في مسيرته. كما سجل المنتخب رقمًا قياسيًا جديدًا بفوزه الأول في تاريخ مشاركاته في مونديال كأس العالم.

يشارك المنتخب المصري في منافسة شديدة مع منتخبات أخرى قوية مثل الجزائر، والرأس الأخضر، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، وغانا، والمغرب، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وتونس. هذه القائمة المختصرة تضم عشرة منتخبات تمثل أفضل المستويات في القارة والعالم. ويعكس الترشيح القوي لمصر الانطلاقة الكبيرة التي شهدها المنتخب في المحافل الدولية، مما يمنحه فرصًا كبيرة لاعتلاء الصدارة في الجائزة الكبرى.

موعد حفل توزيع الجوائز في لاغوس النيجيرية

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعدًا ثابتًا لإقامة حفل توزيع جوائز الكاف للأداء المتميز لعام 2026، ليكون ذلك في يوم 7 ديسمبر 2026. ستستضيف مدينة لاغوس النيجيرية هذه الفعالية الرياضية الكبرى التي ستكرم أفضل اللاعبين والمدربين والمنتخبات والأندية في القارة السمراء. هذا القرار جاء بناءً على موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي برئاسة باتريس موتسيبي، لضمان نجاح الحدث وتنظيمه بشكل يليق بالمستوى التاريخي للجائزة.

ستكون هذه الحفلة فرصة فريدة لتكريم الذين قدموا مستويات استثنائية في منافسات كرة القدم الأفريقية على مدار العامين الماضيين. تتجه الأنظار الآن نحو انتظار النتائج النهائية والتي ستكشف عن هوية الفائزين في جميع الفئات المذكورة سابقًا. في ختام المطاف، وجه أحمد حسام ميدو رسالة عامة إلى الإمام عاشور، لاعب الأهلي، محثاً إياه على التركيز في العمل واستعادة مستواه الفني خلال الفترة المقبلة، في خطوة لدعم المعنويات قبل الحفل الكبير.