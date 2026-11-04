كاف تعلن قائمة المرشحين لجوائز أفضل لاعب ومدرب ومنتخب في أفريقيا لعام 2026

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يكشف عن أسماء المرشحين لجوائز كاف 2026، مع غياب محمد صلاح وترشيح حسام حسن وزمكا. الحفل يوم 7 ديسمبر في لاغوس.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جوائز التميز الفردية والجماعية في القارة السمراء لعام 2026، وسط مفاجآت كبيرة أبرزها استبعاد النجم المصري محمد صلاح من سباق أفضل لاعب. وتضم القائمة التي شملت اللاعبين والمدربين والمنتخبات والأندية، أسماءً بارزة تعكس التنافس الشديد على المستويين القاري والدولي خلال الموسم الماضي.

غياب صلاح وظهور نجوم أفارقة بارزين

يُعد استبعاد محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي وقائد منتخب مصر، من بين العشرة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026، الحدث الأكثر إثارة للجدل في الإعلان. ويأتي هذا الغياب غير المتوقع رغم المكانة الكبيرة التي يحظى بها صلاح تاريخيًا، حيث سبق له الفوز بالجائزة مرتين في نسخ سابقة، وظهوره المتكرر في المنافسة عليها خلال السنوات الماضية جعل حضوره شبه مؤكد لدى الكثيرين.

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وعلى الرغم من غيابه، فإن قائمة لاعبيCAF Awards لعام 2026 تضم 10 لاعبين يمثلون نخبة الأندية والمنتخبات الأفريقية، مما يعكس عمق المنافسات داخل القارة. ومن المنتظر أن يُكشف عن هوية الفائز النهائي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال حفل توزيع الجوائز الرسمي، والذي سيُقام في الفترة المقبلة لتكريم الأداء المتميز.

ترشيحات المدربين واللاعبين الشباب

في فئة المدربين، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قائمة تضم 10 مرشحين للتنافس على لقب أفضل مدرب في القارة لعام 2026، والتي شهدت حضورًا قويًا للمدربين المصريين. وشملت القائمة كلًا من حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومعتمد جمال، مدرب نادي الزمالك، إلى جانب أسماء دولية وإفريقية مرموقة.

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وتضمنت القائمة الكاملة للمدربين أيضًا ديسابر، وليد الركراكي، ومحمد وهبي، وباب ثياو، وميجيل كاردوسو، وبوبيستا، ولامين ندياي، وألكسندر سانتوس، ليُمثلوا مجموعة متنوعة من المنتخبات والأندية الأفريقية الرائدة. كما تميزت القائمة بوجود حمزة عبد الكريم، نجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2026.

ويُعد ترشيح حمزة عبد الكريم خطوة مهمة لتعزيز الحضور المصري في جوائز كاف، نظرًا للمستويات المميزة التي قدمها اللاعب الشاب خلال الفترة الماضية مع ناديه وبرشلونة. ويواجه عبد الكريم منافسة شرسة من مجموعة من أبرز المواهب الأفريقية الصاعدة التي نجحت في جذب الأنظار بأدائها القوي مع أنديتها ومنتخبات بلادها.

المنافسة على ألقاب الأندية والمنتخبات

على صعيد الأندية، دخل نادي الزمالك سباق المنافسة على جائزة أفضل نادٍ في القارة لعام 2026، ليكون الممثل الوحيد للكرة المصرية في هذه الفئة. وحجز الزمالك مقعده بين 10 أندية مرشحة للجائزة بفضل النتائج الاستثنائية التي حققها مؤخرًا، بما في ذلك الوصول إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي، واستعادة لقب الدوري المصري بعد غياب دام ثلاث سنوات.

وتنافس الزمالك في هذه القائمة أمام مجموعة من أقوى الأندية الأفريقية، حيث تبرز الأندية المغربية بقوة عبر وجود الجيش الملكي، وأولمبيك آسفي، ونهضة بركان. بالإضافة إلى ذلك، شاركت أندية جزائرية مثل شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، وكونغولية ممثلة في مانييما يونيون، وجنوب إفريقية عبر ماميلودي صن داونز، وسودانية عبر الهلال السوداني، وتونسية عبر الترجي التونسي.

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أما على مستوى المنتخبات الوطنية، فقد تضمنت القائمة المختصرة لـ"أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2026" عشرة منتخبات قوية. وضمت القائمة منتخب مصر بجانب غانا، والجزائر، والرأس الأخضر، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، والمغرب، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وتونس.

وجاء ترشيح منتخب مصر بناءً على أدائه التاريخي في كأس العالم المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك، حيث نجح الفريق الوطني في الوصول لأول مرة في التاريخ إلى دور الـ16، قبل الخروج أمام منتخب الأرجنتين. وسجل المنتخب رقمًا قياسيًا جديدًا بتحقيقه الفوز الأول في تاريخ مشاركاته بالمونديال، مما عزز مكانته في القائمة.

موعد الحفل والتفاصيل اللوجستية

وفقًا لقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتسيبي، ستستضيف مدينة لاغوس النيجيرية حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2026. وسيُعقد هذا الحفل الكبير يوم 7 ديسمبر 2026، ليكون المنصة الرسمية لتكريم الأندية واللاعبين والمدربين الذين قدّموا مستويات استثنائية في منافسات كرة القدم الأفريقية.

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