كاف تعلن قائمة المرشحين لجوائز أفضل لاعبي وقادة أفريقيا 2026

كشفت Confederation of African Football عن قائمة المرشحين لجوائز العام 2026، بمشاركة حسام حسن ومعتمد جمال وحمزة عبد الكريم. يتنافس الفريق على التكريم في ديسمبر.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "Confederation of African Football" رسميًا عن القوائم النهائية للمرشحين للتنافس على جوائز أفضل المدربين واللاعبين والفرق في القارة لعام 2026. جاءت هذه الخطوة الرسمية في إطار تسليط الضوء على الإنجازات الرياضية البارزة التي تحققت خلال الفترة الماضية، مما يضع الأسماء المصرية الرائدة في سباق المنافسة المباشر على المراكز الأولى. ويشمل هذا الإعلان تفاصيل واسعة حول المشاركين في الفئات الرئيسية، بما في ذلك فئة المدربين، والأندية، والمنتخبات الوطنية، مما يعكس التنافسية العالية التي تشهدها الساحة الرياضية الأفريقية.

قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب

تضم القائمة المختصرة عشرة مدربين بارزين يمثلون نخبة القيادات الفنية في القارة، ومن بينهم المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، والمدرب الشهير معتمد جمال الذي يمثل النادي الأهلي في هذا التصنيف. يأتي هذا الترشيح كدليل على المستوى المهني المتميز الذي حققته هذه الأسماء في قيادة فرقها خلال الموسم الرياضي الحالي، مما أهلها للتواجد بين أبرز الأسماء على مستوى القارة.

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ويشمل التنافس أيضًا أسماء مدربين عالميين ومحليين بارزين مثل وليد الركراكي، ومحمد وهبي، وباب ثياو، وميجيل كاردوسو، وبوبيستا، ولا مين ندياي، وألكسندر سانتوس. يمثل هؤلاء المدربون مجموعة متنوعة من المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية الكبرى، مما يعزز من حدة المنافسة على الجائزة التي تعتبر من أرفع التكريمات الفردية في المشهد الرياضي الأفريقي.

ويعد وجود حسام حسن ومعتمد جمال في هذه القائمة مؤشرًا قويًا على الثقة الكبيرة التي تحظى بها القيادة الفنية المصرية، حيث يمثلان نموذجًا للتدريب الاحترافي المتطور. ويأتي هذا التواجد المتكافئ لكل من المدرب الوطني والمدرب الذي يشارك مع النادي الأهلي، مما يعكس التنوع في المسارات المهنية الناجحة داخل المجتمع الرياضي المصري.

الأندية والمرشحون لجائزة أفضل فريق

تم الإعلان أيضًا عن القائمة الطويلة للأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا لعام 2026، والتي تضم عشرة فرق من مختلف الدول الأفريقية. وحقق نادي الزمالك مقعده في هذه القائمة كونه الممثل الرسمي للكرة المصرية، بعد أن سجل نتائج استثنائية جعلته يتصدر المشهد التنافسي في هذا التصنيف.

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ويواجه الزمالك منافسة شرسة من فرق قوية مثل الجيش الملكي، ونهضة بركان، وأولمبيك آسفي من المغرب، بالإضافة إلى شباب بلوزداد واتحاد العاصمة من الجزائر. كما يتنافس الفريق الأبيض مع مانيما يونيون من الكونغو الديمقراطية، وصن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والترجي التونسي، مما يجعل هذه الفئة من أكثر الفئات إثارة وتشويقًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الزمالك حجز مكانه في هذه القائمة بفضل إنجازه التاريخي في استعادة لقب الدوري المصري بعد غياب استمر لثلاث سنوات، بالإضافة إلى وصوله إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي. هذه الإنجازات مجتمعة هي التي جعلت إدارة الاتحاد الأفريقي تختار الفريق الأبيض لتمثيل مصر في هذه الجوائز المرموقة.

المنتخبات والمرشحون لجائزة أفضل منتخب

في فئة المنتخبات الوطنية، وضعت "Confederation of African Football" قائمة تضم عشرة منتخبات تتنافس على لقب أفضل فريق في القارة. ومن بين هذه القائمة يأتي المنتخب المصري ليكون أحد أبرز المرشحين، حيث يمثل مصر في سباق التكريم السنوي، مما يعكس الأداء القوي الذي قدمه خلال المشاركات الدولية الأخيرة.

ويشارك المنتخب المصري في التنافس مع منتخبات قوية مثل الجزائر، وغانا، والرأس الأخضر، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، والمغرب، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وتونس. ويأتي ترشيح المنتخب المصري بعد تأهله التاريخي إلى دور الـ16 في كأس العالم، حيث سجل رقمًا قياسيًا جديدًا بحصوله على أول فوز له في تاريخ المشاركات في البطولة العالمية.

وكان المنتخب المصري قد شارك في كأس العالم التي استضافتها أمريكا وكندا والمكسيك، حيث واجه منتخب الأرجنتين في دور الـ16. هذا التأهل التاريخي كان له تأثير كبير على ترتيب التقييمات الخاصة بالاتحاد الأفريقي، مما جعله يتصدر اهتمامات القائمين على الجوائز كمنافس قوي على اللقب القاري.

اللاعبون الشابون ومرشحو فئة الأمل

في خطوة لدمج المواهب الشابة، كشف الاتحاد الأفريقي عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2026. ومن أبرز الأسماء التي حظيت بهذا الترشيح هو اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، نجم المنتخب الوطني ونادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد الأداء المتميز الذي أظهره خلال الفترة الماضية.

ويعد حمزة عبد الكريم أحد أبرز المواهب الواعدة في مصر، حيث يحظى باهتمام كبير كواحد من أسماء المستقبل التي يعول عليها لتكريس حضور قوي للكرة المصرية على الساحتين الأوروبية والقارية. تنافسه في هذه الجائزة يضعه في مواجهة مباشرة مع أبرز المواهب الأفريقية الصاعدة التي لفتت الأنظار بأدائها المتميز مع أنديتها ومنتخبات بلادها.

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كما تناولت التقارير الرياضية المتابعة المستمرة لوضع اللاعبين داخل الأندية المصرية، حيث وجه أحمد حسام ميدو رسالة واضحة للاعب الأهلي إمام عاشور، طالبًا منه التركيز على أدائه واستعادة مستواه. وأكد ميدو أن اللاعب لا يواجه أي معارضة من داخل النادي، بل إن الجميع ينتظر منه قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات، في ظل توقعات عالية بمستواه.

الاستعدادات لحفل التكريم والتفاصيل اللوجستية

من المقرر أن تستضيف مدينة لاجوس النيجيرية حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2026، وذلك في موعد محدد يوم 7 ديسمبر 2026. جاء هذا القرار من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتسيبي، الذي أكد على أهمية تكريم الأفراد والفرق التي قدمت مستويات استثنائية.

يهدف هذا الحفل إلى تكريم النجوم والمدربين الذين أسهموا في إثراء المشهد الرياضي الأفريقي خلال العام الماضي. وستكون المدينة النيجيرية مسرحًا لاحتفاء كبير بحضور شخصيات بارزة من عالم الرياضة والإعلام، مما يعزز من مكانة الجوائز كأحد أهم المحافل الرياضية في القارة.

وتشمل الاحتفالات أيضًا مناقشة الأداء العام للأندية والمنتخبات، حيث سيحصل الفائزون على الجوائز المادية والرمزية التي تعكس مكانتهم في تاريخ اللعبة. يعتبر هذا الحفل فرصة ذهبية لتكريم الجهود المبذولة، وإطلاق العنان لطموحات جديدة للأسماء التي حققت نجاحات بارزة على مدار العام.

التحليلات والمواقف الفنية الحالية

في سياق متصل بالمستجدات الفنية، علق علاء ميهوب، نجم الأهلي الأسبق، على الأوضاع داخل النادي، مشيرًا إلى أن الروح التافعة ضاعت وأن غرفة الملابس تعاني من مشاكل مستمرة. كما تطرق الحديث إلى أزمة اللاعب إمام عاشور، وضمير الكرة محمد هاني، وزيزو، وتريزيجيه، في ظل تطلعات الجماهير لتحسين الأداء.

وأوضح ميهوب أنه بعد انتقاله إلى الأولمبي، دخل غرفة ملابس النادي المنافس بالخطأ قبل مباراة جمعت الفريقين، مؤكدًا حرصه على الحفاظ على العلاقات الطيبة مع المسؤولين. ومع ذلك، أكد أن مدير الكرة أصبح ضحية لأزمات غرفة الملابس، مما يتطلب تدخلًا سريعًا من الإدارة لحل هذه الإشكاليات لضمان استقرار الفريق.

تظهر هذه التفاصيل أن السباق على الجوائز لم يقتصر على الأداء الرياضي فحسب، بل شمل أيضًا الجوانب الإدارية والفنية التي تؤثر على صورة الفرق. وتظل التوقعات معقودة على أن يسهم حفل ديسمبر 2026 في تقديم صورة متكاملة عن إنجازات العام، مما يعزز من المنافسة الشرفية بين جميع المشاركين.