كامل الوزير يكشف عن تفاصيل الخط الرابع للمترو وارتباطه بالعاصمة الجديدة

كشف وزير النقل عن الخط الرابع للمترو الذي يربط القاهرة والجيزة بالعاصمة الجديدة بطول 101 كيلومتر واستهدافه نقل مليوني راكب يومياً بعد اكتمال المشروع.

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل المصري، عن الأبعاد الاستراتيجية لمشروع الخط الرابع ل مترو الأنفاق ، مؤكداً أن هذا الخط سيشكل عنصراً حيوياً في ربط القاهرة والجيزة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأشار الوزير إلى أن المسار الإجمالي للمشروع يمتد بطول قدره 101 كيلومتر، مما يجعله مشروعاً بنية تحتية ضخمة تهدف إلى تحويل أنماط النقل الجماعي في مصر.

مسار الخط ورابطه الحضاري

يتميز الخط الرابع بمساره الفريد الذي يربط بين عدة مناطق رئيسية، بدءاً من منطقة الحصري مروراً بحدائق الأشجار، ثم الفسطاط، فالرحاب، وصولاً إلى العاصمة الجديدة. يتضمن هذا الخط شبكة واسعة من المحطات التي يصل عددها إلى 56 محطة، وهي مصممة لخدمة ملايين السكان في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

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يُعد هذا المشروع أول خط لمترو الأنفاق يربط مدينة السادس من أكتوبر بالمناطق الأخرى، مما يعزز من قيمته التنموية. كما أنه يعمل كحلقة وصل سياحية وتاريخية وثقافية مهمة، حيث يربط بين المعالم الأثرية مثل الأهرامات ومتحف الحضارات والمتحف المصري الكبير، والمستقبل العمراني المتمثل في القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة.

تفاصيل المرحلة الأولى والحفر

شهدت المرحلة الأولى من المشروع إنجازاً مهماً مع خروج ثالث ماكينة حفر، وقد تم الانتهاء من عملها في حفر الجزء النفقي بين محطتي الأهرامات والمساحة. تشمل تفاصيل تنفيذ المرحلة الأولى 19 كيلومتراً من الشبكة مقسمة على 17 محطة، مما يعكس الوتيرة المتسقة للعمليات الهندسية والمعمارية الجارية في الموقع.

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تركز هذه المرحلة من العمل على ضمان الدقة في حفر الأنفاق تحت الأرض، وهو خطوة حاسمة لضمان سلامة وفعالية نظام النقل المستقبلي. يمثل خروج المعدات وإنجاز أجزاء معينة من النفق مؤشراً على تقدم ملموس في جدول زمني طموح لإتمام المشروع بالكامل.

الاستهداف والنقل الجماعي

يهدف مشروع الخط الرابع إلى نقل نحو مليوني راكب يومياً بمجرد اكتمال تنفيذه بالكامل، وهو ما يعزز بشكل كبير من كفاءة حركة التنقل بين المناطق المختلفة التي يخدمها الخط. هذا الرقم يعكس الأهمية الكبرى للمشروع في تخفيف الازدحام وتحسين جودة الحياة للمواطنين في القاهرة الكبرى.

كما أكد الوزير أن الخط الرابع للمترو يستهدف ربط 4 وسائل نقل جماعي عبر محطات تبادلية متعددة، مما يسهل على المستخدمين الانتقال بسلاسة بين مختلف وسائل المواصلات. هذا الربط يسهم في تحقيق رؤية شاملة لتطوير منظومة النقل العام في مصر.

الآثار الاقتصادية والاستثمارية

في سياق متصل، أشارت محامية الأمن القومي الأمريكي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالبنية التحتية كعامل جذب اقتصادي.

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كما تم ضبط ثلاث عوازل كانوا يروجون للمواد المحظورة في أحد شوارع محافظة القليوبية، مما يظهر جهود الأمن المحلي في الحفاظ على سلامة المجتمع، بينما تطرقت مقالات أخرى إلى برامج وطنية للتحول الاقتصادي ولتمكين المرأة كمدخل لاستقرار الأسرة، مما يوضح التغيرات الاجتماعية والمالية الأوسع.