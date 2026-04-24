عودة سيرة الصدر الأعظم العثماني كامل باشا القبرصي إلى الواجهة من القاهرة، مع إطلاق كتابه الجديد، وتأكيد تركيا على سعيها لحل الأزمات الإقليمية والدولية، ودعمها للقضية الفلسطينية.

لم تكن فترة تواجد الصدر الأعظم العثماني كامل باشا القبرصي في مصر مجرد فصل عابر في حياته، بل كانت نقطة انطلاق حاسمة نحو الوصول إلى قمة السلطة في الإمبراطورية العثمانية.

وبعد مرور أكثر من قرن، عادت سيرته الذاتية إلى دائرة الضوء من القاهرة، لتؤكد على أهمية هذه المرحلة في تشكيل مسيرته. وفي سياق الأحداث الجارية، تتجلى اهتمامات تركيا المتزايدة بالقضايا الإقليمية والدولية، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سعي بلاده لإحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. كما أكدت وزيرة التضامن التركية على أن التحديات التي تواجه العالم اليوم تتجاوز الحدود الوطنية، وأن مصر تلعب دورًا محوريًا في التصدي للتهديدات الحديثة.

وتدعو تركيا المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية، وتدين بشدة تصاعد أعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية. في منتصف القرن التاسع عشر، وصل كامل باشا إلى مصر وهو في مقتبل العمر، والتحق بمدرسة الألسن، التي كانت تعتبر آنذاك منارة للعلم والتحديث. في هذه المدرسة، تشكل وعيه السياسي والثقافي، واستفاد من التنوع اللغوي والثقافي الذي يميّز مصر، مما ساعده على التميز والاندماج بسرعة في الأوساط الثقافية والاجتماعية الراقية.

وبفضل كفاءته اللغوية والإدارية، تم تعيينه في بلاط والي مصر عباس حلمي الأول كمترجم، وسرعان ما ترقى في المناصب ليصبح مقربًا من دوائر صنع القرار. تولى مهامًا تعليمية وسياسية مهمة، بما في ذلك تدريس اللغة الإنجليزية للأمير إلهامي باشا، مما عزز مكانته في القصر. كما رافق الأمير في رحلاته إلى أوروبا وإسطنبول، وهي تجربة أثرت بشكل كبير في تشكيل رؤيته السياسية وتوسيع آفاقه الدبلوماسية.

بعد ذلك، غادر مصر متوجهًا إلى الدولة العثمانية، حيث بدأ مسيرة مهنية حافلة بالنجاحات، وتصاعد في المناصب الإدارية حتى وصل إلى منصب الصدر الأعظم، وهو أعلى منصب تنفيذي في الدولة العثمانية. وعلى الرغم من مغادرته لمصر، إلا أن تجربته المصرية ظلت حاضرة بقوة في حياته، وانعكست على أدائه السياسي والإداري في الدولة العثمانية. تعتبر تجربته مثالًا واضحًا على الدور الذي لعبته مصر كمركز لتكوين النخب القيادية في القرن التاسع عشر.

مؤخرًا، عادت سيرة كامل باشا القبرصي إلى الواجهة مرة أخرى، مع إطلاق كتابه'التاريخ السياسي للدولة العلية العثمانية' في مقر سفارة تركيا بالقاهرة، في حفل حضره دبلوماسيون وأكاديميون وإعلاميون. يمثل هذا الحدث تأكيدًا على استمرار الاهتمام بالإرث التاريخي المشترك بين مصر وتركيا. ويعتبر تدشين الكتاب خطوة مهمة نحو إعادة قراءة التاريخ العثماني من مصادره الأصلية، ويعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.

كما يسلط الضوء على شخصية تاريخية لعبت القاهرة دورًا حاسمًا في تشكيلها، قبل أن تصبح أحد أبرز قادة الدولة في تاريخ الإمبراطورية العثمانية. هذا الحدث يعزز من فهمنا المتبادل لتاريخنا المشترك ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي والأكاديمي بين مصر وتركيا. إن إحياء ذكرى كامل باشا القبرصي ليس مجرد تذكير بتاريخي، بل هو تعبير عن تقدير الدور الذي لعبته مصر في صقل شخصيات قيادية تركت بصمتها في التاريخ العثماني





كامل باشا القبرصي تركيا مصر الدولة العثمانية التاريخ المشترك

