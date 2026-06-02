كتائب الإمام علي وعصائب أهل الحق يعلنان فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة

أعلنت كتائب الإمام علي وعصائب أهل الحق فك ارتباطهما بتشكيلات الحشد الشعبي والتزامهما بحصر السلاح بيد الدولة والاندماج في المؤسسات الرسمية، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً نحو تعزيز سيادة الدولة العراقية.

أعلنت الأمانة العامة ل كتائب الإمام علي ، إحدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق ، اليوم الثلاثاء، فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة ودمج أفرادها في مؤسسات الدولة.

وذكر بيان رسمي صادر عن الأمانة العامة أن قيادة الكتائب اتخذت هذا القرار تماشياً مع الرغبة الوطنية وقرار الإطار التنسيقي، مؤكداً أن الساحة اليوم أصبحت معركة بناء دولة قوية مقتدرة ذات سيادة كاملة على أراضيها وسمائها، موحدة بجميع أبنائها. وأضاف البيان أن المقاومة ليست مهنة بل هي فكر وعقيدة وانتماء، وأن مسؤوليتهم اليوم تقتضي حصر السلاح بيد الدولة. هذا وتقوم الكتائب بتشكيل لجنة مركزية لتولى استكمال جميع إجراءات جرد السلاح والآلات وفك الارتباط بالحشد الشعبي.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أعلن فصيل عصائب أهل الحق الشيعية المسلحة، بزعامة قيس الخزعلي، هو الآخر فك ارتباطه بهيئة الحشد الشعبي وتسليم السلاح والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية. وبذلك يصبح تنظيم عصائب أهل الحق ثاني فصيل مسلح يعلن رسمياً تسليم السلاح للدولة بعد سرايا السلام التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وتشهد الساحة العراقية تحولات سياسية وأمنية هامة تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وإعادة هيكلة القوى المسلحة ضمن المؤسسات الرسمية، حيث يبدو أن هناك اتجاهاً متزايداً بين الفصائل discs состоянии للاندماج في النظام الرسمي





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