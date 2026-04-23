كثافات مرورية وأمطار رعدية تشهدها محافظات مصر.. تحذيرات وإجراءات عاجلة

انتشار خدمات مرورية مكثفة لمواجهة الكثافات والأحوال الجوية السيئة، وغلق محور 90 الشمالي للصيانة، مع تحذيرات للسائقين بتوخي الحذر.

تشهد حركة ال مرور في معظم المحافظات المصرية كثافات متفاوتة، تتراوح بين متوسطة وأحياناً كثيفة، وذلك في ظل الظروف الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد. أكد اللواء أحمد هشام، الخبير ال مرور ي، وجود انتشار مكثف للخدمات ال مرور ية على كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية، وذلك بهدف تنظيم حركة ال مرور وتسهيل عبور المواطنين، خاصةً مع توقعات استمرار ال أمطار الرعدية والتقلبات الجوية خلال الساعات القادمة.

وأشار إلى التنسيق الكامل والمستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة تطورات الأحوال الجوية بشكل لحظي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طارئ. وفي تفاصيل أكثر، أوضح اللواء هشام أن الساعات الأولى من الصباح الباكر تشهد تكوّن شبورة مائية كثيفة على الطرق الساحلية والزراعية والمطلة على المسطحات المائية، مما يتطلب من قائدي السيارات توخي الحذر الشديد وخفض السرعات، واستخدام الإضاءة المناسبة، والالتزام بالمسافات الآمنة بين المركبات.

كما لفت إلى وجود شبورة ترابية على الطرق الصحراوية، بالإضافة إلى سرعة رياح قد تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة، مما يزيد من صعوبة الرؤية ويشكل خطرًا على سلامة السائقين. وناشد الخبير المروري قائدي السيارات باتخاذ أقصى درجات الحذر أثناء القيادة في الفترة من الساعة الثانية صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا، وهي الفترة التي تشهد فيها الرؤية أقل ما يمكن بسبب العوامل الجوية.

وأكد على أهمية الالتزام بقواعد المرور والتعليمات المرورية الصادرة من الجهات المختصة، وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين. وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تعزيز الخدمات المرورية على كافة مناطق الأعمال، ووضع علامات إرشادية وتنظيمية لتوجيه حركة السير، وتجنب أي ازدحام أو حوادث. كما تم الإعلان عن الغلق الكلي لمحور 90 الشمالي في اتجاه طريق السويس لمدة أسبوعين، وذلك لإجراء أعمال صيانة وتطوير.

وتم تحويل حركة سير السيارات إلى الطريق المستحدث، مع وجود علامات إرشادية وتنظيمية في الموقع لتوجيه السائقين. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة مستخدمي الطريق وتسهيل حركة المرور خلال فترة الغلق. وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بالطريق البديل، واتباع التعليمات المرورية، وتجنب التوقف في الأماكن غير المخصصة، وذلك لتجنب أي تأخير أو ازدحام.

كما دعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حوادث أو مخالفات مرورية على الخط الساخن للإدارة العامة للمرور، وذلك للمساهمة في الحفاظ على سلامة الطرق وتسهيل حركة المرور





