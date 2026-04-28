كثافات مرورية متحركة في القاهرة والجيزة خلال الذروة الأولى

شهدت الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة كثافات مرورية متحركة صباح اليوم الأحد، في ظل انتشار أمني واسع لمتابعة حركة المركبات. كما تم الإعلان عن تطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة وتقلبات أسعار الذهب وكشف ملابسات سرقة هاتف في سوهاج.

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة ، صباح اليوم الأحد وخلال الذروة المرورية الأولى، كثافات مرورية متحركة، في ظل انتشار أمن ي واسع بالشوارع والميادين لمتابعة حركة المركبات وضمان انسياب السير.

وأوضحت النشرة المرورية وجود كثافات متحركة بميدان التحرير ومناطق وسط القاهرة، مع انتظام الحركة على مختلف المداخل المؤدية إلى الميدان. ورُصدت تكدسات بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى الدقي وحتى ميدان الجلاء، إلى جانب كثافات على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية للقادمين من الطريق الصحراوي نحو الجيزة، وكذلك بطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وميدان الرماية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السير عبر الخدمات الميدانية المنتشرة وكاميرات المراقبة، مع الدفع بالأوناش المرورية للتعامل السريع مع أي أعطال أو حوادث تؤثر على السيولة. وفي وسط القاهرة، سادت حالة من الانتظام بالمداخل المؤدية إلى ميدان التحرير، مع استمرار السيولة على كورنيش النيل، بينما شهد الطريق الدائري ومحور 26 يوليو انسيابية نسبية. كما سجلت مناطق كوبري أكتوبر، ميدان روكسي، رمسيس، عبد المنعم رياض، ووسط البلد انتظامًا بالحركة، في حين ظهرت بعض الكثافات المتحركة على محاور الجيزة.

وانتظمت حركة السيارات بشوارع الجيزة، والنيل السياحي، والهرم، والبحر الأعظم، إضافة إلى نزلة الدائري باتجاه الصعيد، والوراق، والمريوطية. ودفعت إدارات المرور على مستوى الجمهورية بعدد من الخدمات والدوريات وسيارات الإغاثة والدراجات البخارية، مع استمرار التنسيق مع غرفة عمليات المرور لمتابعة الحالة المرورية أولاً بأول. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن المروري وتسهيل حركة المرور خلال أوقات الذروة، حيث تسعى السلطات إلى تقليل التكدسات المرورية وضمان سلامة السائقين والمشاة.

كما تم تعزيز وجود رجال الأمن في النقاط الحيوية لتوجيه حركة المرور ومنع أي مخالفات قد تؤدي إلى تعثر الحركة. ومن جانبه، أكد مسؤولون في وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بقواعد المرور واحترام الإشارات المرورية لضمان سلامة الجميع. كما تم تنسيق جهود بين وزارة الداخلية ووزارة النقل لتسهيل حركة المرور وتجنب أي مشكلات قد تنشأ خلال ساعات الذروة.

وفي سياق متصل، تم الإعلان عن تطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم الجديدة بدءًا من يوم الثلاثاء، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنظيم العمل التجاري وضمان الامتثال للقواعد الصحية. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من القرارات الحكومية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل التجارية وضمان سلامة المواطنين. كما تم تعزيز دوريات المرور في المناطق التجارية لتسهيل حركة المرور خلال ساعات العمل وتجنب أي تكدسات قد تنشأ بسبب حركة المرور المكثفة.

وفي الوقت نفسه، تم الإعلان عن تراجع سعر الذهب بعيار 21 بختام تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجل تراجعًا بقيمة 15 جنيهًا. وتأتي هذه التقلبات في أسعار الذهب في إطار التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية. كما تم الإعلان عن كشف ملابسات سرقة هاتف من صيدلية في محافظة سوهاج، حيث تم القبض على المشتبه بهم وتم نقلهم إلى النيابة العامة للتحقيق. وتأتي هذه الحادث في إطار الجهود المستمرة من قبل قوات الأمن لمكافحة الجريمة وضمان سلامة المواطنين





