كشفت وزارة الاتصالات في مصر عن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 19.3% خلال العام المالي، مع طموحات لتحقيق صادرات بقيمة 6 مليارات دولار.

أكد محمد كجوك وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في مصر ، أن قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلاته، حيث سجل نمواً بلغ 19.3% خلال العام المالي 2025/ 2026. جاء هذا الإعلان من قبل كجوك في سياق تسليط الضوء على الجهود الحكومية لبناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية في مصر ، وسط تطلعات لاستثمارات متنامية في هذا القطاع الواعد.

ولفت كجوك إلى أن مصر ترحب بالشركات اليونانية العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشدداً على أهمية الشراكة في هذا المجال الحيوي. وفي لقائه مع ممثلي إحدى شركات الذكاء الاصطناعي باليونان، على هامش المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، أوضح كجوك أن الصادرات من خدمات تكنولوجيا المعلومات شهدت قفزة نوعية، حيث ارتفعت من 500 مليون دولار إلى نحو 5 مليارات دولار. وأضاف أن الهدف المستهدف هو الوصول إلى 6 مليارات دولار خلال عام 2026، في إطار استراتيجية واضحة لتعزيز مكانة مصر في سوق الخدمات الرقمية العالمية.

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دور القطاعات الاقتصادية في النمو

أضاف محمد كجوك أن القطاعات الصناعية والتجارية والتكنولوجية أسهمت بنحو 48% من نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي. وأشار الوزير إلى أن هذا النمو الكبير يعكس التنوع الاقتصادي الذي تعمل الحكومة على تحقيقه، مما يدعم استقرار الاقتصاد ويوفر فرصاً جديدة للاستثمار والنمو المستدام. وأكد كجوك أن هذه النسبة تعكس قوة القطاعات المذكورة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، مع التركيز على الاستدامة والابتكار.

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الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية

كما أشار كجوك إلى أن مصر تتوسع في التطبيقات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بهدف تيسير الإجراءات الضريبية والجمركية وتحسين الخدمات العامة. وهذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية وطنية لاستخدام التكنولوجيا في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل المعاملات على المواطنين والشركات. وأكد أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في تحول مصر إلى اقتصاد رقمي متكامل، مما يعزز القدرة التنافسية للبلاد في السوق العالمية.

موقف البرلمان العربي والدول الأوروبية

في سياق إقليمي آخر، رحب البرلمان العربي بتأييد 162 دولة بالأمم المتحدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مما يعكس الدعم الواسع للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أعلنت المملكة المتحدة عن اختتام المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والتوصل إلى اتفاق، في خطوة قد تفتح آفاقاً جديدة للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف. كما طلبت فرنسا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الروسية في أوكرانيا، مما يبرز التداخلات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستقرار العالمي.

الفرص المستقبلية والاستثمارات

وعن الآفاق المستقبلية، أكد محمد كجوك أن مصر تركز على جذب استثمارات كبيرة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لبناء بنية تحتية رقمية متطورة تدعم النمو الاقتصادي. وأضاف أن هناك خططاً طموحة لتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية، خاصة اليونان، لتطوير المشاريع المشتركة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، في إطار رؤية واضحة لمصر كدولة رائدة في المنطقة.