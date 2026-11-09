كجوك: تحقيق الفوائض المالية أولوية لخفض الدين العام في مصر

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن تحقيق الفوائض المالية يمثل أولوية ملحة لخفض الدين والعجز، في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالإصلاح الاقتصادي لتحسين الخدمات.

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحفاظ على تحقيق فوائض مالية مستدامة يمثل الركيزة الأساسية لدفع مسار خفض الدين العام والعجز المالي في مصر. وصرح الوزير بأن هذه الأهداف تُعد أولوية ملحة لدى القيادة السياسية والدولة، وذلك خلال اجتماعه مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

موقف كجوك تجاه الدين والعجز

ووضح وزير المالية أن تحقيق الفوائض المالية ليس هدفاً بحد ذاته، بل هو أداة استراتيجية تفتح أمام الدولة حيزاً مالياً أكبر. هذا الحيز يتيح مرونة مالية تسمح للحكومة بتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو قطاعات حيوية تستهدف تحسين الخدمات الأساسية، مع التركيز بشكل خاص على مجالي الصحة والتعليم.

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توجيهات السيسي للإصلاح الاقتصادي

خلال الاجتماع، وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي. وأكد الرئيس على أهمية الاستمرار في هذا المسار لتعزيز الاستقرار المالي، بما يسهم في تعظيم منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

تحسين الخدمات الأساسية والصحية

تسعى الحكومة من خلال هذا المسار المالي إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لخدمة التنمية البشرية. وتشمل هذه الأولويات بشكل أساسي قطاعي الصحة والتعليم، حيث سيتم توجيه الدعم نحو تطوير البنية التحتية لهذه القطاعات الحيوية لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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دعم الحماية الاجتماعية

في سياق متصل، يعمل هذا النهج المالي على تعظيم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر. ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات الرئيس السيسي بضرورة حماية الفئات الأكثر احتياجاً وضمان شبكة أمان اجتماعي قوية تدعم الاستقرار المجتمعي وتخفف من آثار الضغوط الاقتصادية المحتملة.

مستقبل الإصلاحات المالية

وبناءً على هذه التوجيهات، تستمر الجهود الحكومية لتعزيز الوضع المالي للدولة من خلال تحقيق فوائض متوقعة. وتهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات، مع الحفاظ على التزام مصر بمسار الإصلاح الاقتصادي الشامل والمستدام.