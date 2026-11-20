مسرحية كحل الجبل التي قدمها طلاب سوهاج تستعرض المقاومة الشعبية ضد الحملة الفرنسية في مهرجان القومي للمسرح المدرسي برعاية انتصار السيسي.

قدم طلاب المديريات التعليمية ب سوهاج عرضا مسرحيا فريدا بعنوان كحل الجبل ، وذلك خلال فعاليات الدورة الأولى من ال مهرجان القومي للمسرح المدرسي التي انطلقت في 10 نوفمبر الجاري واستمرت حتى 22 نوفمبر الجاري. ويأتي هذا العرض الفني البارز تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة للارتقاء بالفنون المسرحية المدرسية ودعم المبدعين من النشء. استعرض العمل إبداع طلاب المرحلة التعليمية المختلفة من خلال سرد حكاية تاريخية عميقة الجذور، تمكّن المخرج والطلاب من توظيفها لنقل رسالة وطنية حول قيمة الانتماء وتضحية المواطن من أجل الدفاع عن الأرض والكرامة الوطنية. وتبرز المشاركة في هذا التجمع الفني الوطني كمؤشر قوي على قدرة الجهاز التعليمي على استغلال الإمكانات المتاحة لصناعة محتوى فني رفيع المستوى يتناسب مع المعايير القومية.

تفاصيل العرض وتأليفه التاريخي

يعود تأليف العرض المسرحي الذي استعرض ملحمة الصمود إلى الكاتبة جيهان هلال محمد عبد الفتاح، بينما تولى الإخراج والإلهاء الفني للطالب أيمن نور، الذي قاد الفريق الطلابي بنجاح لافت. يستحضر النص المسرحي صفحة من صفحات المقاومة الشعبية المشرفة في تاريخ محافظة سوهاج، حيث تسلط الأضواء بشكل مكثف على بطولة أبناء جهة في مواجهة الحملة الفرنسية التي مرت على المنطقة. وقد اعتمد الطرح الفني على معالجة درامية تمزج بذكاء بين الخيال الدرامي والوقائع التاريخية الموثقة، مما منح الجمهور تجربة مشاهدة فريدة من نوعها. تبدأ أحداث المسرحية في أجواء دافئة خلال حفل زفاف ريفي لصعيدي يدعى نوارة، قبل أن تتغير المسار فجأة باقتحام القوات الفرنسية للمكان، ليدور تحول جذري في القصة. يتحول المنزل الذي كان شاهدا على الفرح والفرح إلى ساحة معركة حقيقية، حيث تتكاتف جهود الرجال والنساء معاً للدفاع عن أرضهم وحمايتها من الاعتداء. كما تبرز في الأحداث شخصية مريم، الجارة المسيحية، والتي تُقدم عبرها الأعمال كرمز بارز للمحبة والتسامح والوحدة الوطنية التي تربط بين مختلف مكونات المجتمع المصري.

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تحديات الإمكانات ودعم الجهود التعليمية

كشف المخرج أيمن نور عن التحديات الجسيمة التي واجهتها فرقة العرض، مؤكداً أن العمل اعتمد بالكامل على جهود الطلاب ومشرفي التربية المسرحية دون وجود ميزانية مالية أو بند للصرف من المديرة التعليمية. وأشار إلى عدم توافر التجهيزات الفنية والمسارح اللازمة، وحتى الإمكانات الأساسية، وهو ما جعل المشاركة في المنافسة تحديا كبيرا أمام عروض تمتلك إمكانات إنتاجية أكبر بكثير. وأكد أيمن نور على أهمية تقدير الجهود الاستثنائية التي يبذلها طلاب المدارس الحكومية والمشرفون على النشاط المسرحي، خاصة في ظل هذا القيد المالي. نظر إلى ما يقدمونه من إبداع رغم محدودية الموارد، واعتبره نموذجا يقتدى به لقدرة المسرح المدرسي على اكتشاف المواهب وصناعة تجربة فنية جادة ورصينة. يشارك في العرض عدد كبير من الطلاب الذين شكلوا عماد النجومية في هذه الرواية، وهم أيمن نور، ومنة الله عبد الستار، وناجح عبد العال، وإنجي أحمد، وندى مدحت. كما شارك ملك محمد، وخالد علي، ويوسف جمال، وسوسنة كمال، ويوسف أحمد، ومهند صبري، وهدير الشريف. واستكمل القائمة منار عبد الستار، وإسراء أحمد، وأحمد الشريف، وروان حمودة، ورضوى ياسر، ودعاء عرفة. وأكمل الفريق الطلابي المتألق بظهور سما خالد، وعبد الرحمن أحمد، وعبد الله حسن، وأحمد هاني، وزيد عصام. كما كان لعبد الرحمن حسني، ومصطفى سيد، وعبد الله محمود، وعبد الرحمن محمد، وعبد الرحمن أحمد دورهم البارز، بينما يتولى عمرو عزت الإدارة المسرحية للعرض.

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أهداف المهرجان وتأثيره التربوي

يأتي إطلاق الدورة الأولى للمهرجان القومي للمسرح المدرسي في إطار دعم ورعاية المواهب المسرحية لدى طلاب المدارس بشكل منهجي، والارتقاء بالمسرح المدرسي وتعزيز دوره بوصفه أحد أهم روافد اكتشاف المواهب. يهدف المهرجان بصفته منصة وطنية كبيرة إلى تنمية القدرات الإبداعية والفنية لدى النشء، إلى جانب دوره التربوي والثقافي في تنمية شخصية الطالب وتعزيز قيم العمل الجماعي. يسعى التنظيم إلى غرس قيم الحوار والانضباط وتحمل المسؤولية والانتماء لدى المشاركين، فضلا عن توفير مساحة وطنية لعرض التجارب المسرحية المدرسية المتميزة. كما يركز المهرجان على تشجيع الابتكار والإبداع، ودعم دور المعلمين والمشرفين القائمين على النشاط المسرحي، وتبادل الخبرات بين الفرق المسرحية المدرسية من مختلف محافظات الجمهورية. ويسعى القائمون على المهرجان إلى تعزيز حضور المسرح والفنون في العملية التعليمية بشكل مستمر، بما يخدم بناء جيل واعٍ ومبدع. يمثل عنوان العمل دلالة رمزية عميقة، إذ يشير البارود الأسود إلى كحل يزين عيون الجبل، في إشارة واضحة إلى البطولة والصمود. كما يمثل العمل تحية تاريخية لعراقة سوهاج واحتفاء بعيدها القومي، ويقدم رسالة عن قيمة الانتماء والتضحية والدفاع عن الأرض والكرامة.