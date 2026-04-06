كريات شمونة: مدينة الأشباح في مرمى صواريخ حزب الله

تحولت مدينة كريات شمونة الإسرائيلية إلى مدينة أشباح بسبب استهدافها المتكرر بصواريخ حزب الله، مما أدى إلى نزوح السكان وتدهور الأوضاع الاقتصادية. يستعرض هذا المقال أسباب التركيز على المدينة، وتاريخها المضطرب، والتحديات التي تواجهها في ظل الصراع الدائر.

شهدت منطقة كريات شمونة الواقعة في أقصى شمال فلسطين المحتلة، والتي لا تبعد سوى أربعة كيلومترات عن الحدود ال لبنان ية، تصاعدًا في حدة المواجهات بين حزب الله ال لبنان ي و الاحتلال الإسرائيلي . هذا التصعيد أدى إلى تحول المدينة إلى مدينة أشباح ، حيث هجرها شبابها، وعانى الباقون من سكانها من ويلات صفارات الإنذار المتواصلة. يعتبر استهداف كريات شمونة من قبل حزب الله أمرًا استراتيجيًا في سياق الصراع الدائر، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التركيز.

المدينة التي تأسست عام 1949 على أنقاض قرية الخالصة الفلسطينية المهجرة، شهدت تحولًا ديموغرافيًا كبيرًا على مر السنين، من مجتمع يهودي صغير إلى مدينة يقطنها الآلاف، مع موجات الهجرة المتتالية، وخاصة من دول شمال إفريقيا. وقد وصل عدد سكانها إلى 22 ألفًا و336 نسمة في عام 2021، وفقًا لبيانات سكاي نيوز. \يعود تاريخ كريات شمونة إلى أحداث عنف سابقة، مثل عملية الخالصة التي نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1974. اقتحم مقاتلون من الجبهة مستعمرة كريات شمونة، واحتجزوا رهائن، مطالبين بالإفراج عن أسرى فلسطينيين. انتهت العملية بمقتل عدد كبير من الإسرائيليين والمقاتلين، وتركت أثرًا عميقًا في المجتمع الإسرائيلي، وأثارت جدلاً سياسيًا وأمنيًا واسعًا. هذه الأحداث التاريخية تلقي بظلالها على الوضع الحالي للمدينة، حيث يتردد صدى الماضي في صراع اليوم. \يشهد سوق العقارات في كريات شمونة جمودًا حادًا بسبب التوتر الأمني المستمر، ما يعكس تدهورًا في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. انخفض عدد صفقات بيع الشقق بشكل كبير، مما يشير إلى عزوف السكان عن البقاء في المدينة. وقد عبر سكان المدينة عن استيائهم من إهمال الحكومة الإسرائيلية لهم، مطالبين بتعليق الضرائب وتوفير الخدمات الأساسية. أثار مقطع فيديو لرئيس بلدية كريات شمونة انتقادات واسعة، واتهم الحكومة بعدم دعم السكان. هذه التطورات تعكس معاناة السكان في ظل الظروف الأمنية الصعبة، وتبرز التحديات التي تواجهها المدينة في ظل الصراع المستمر





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines