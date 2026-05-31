كريم عبد العزيز يطمح لإعادة إحياء تحفة نجيب محفوظ اللص والكلاب ويكشف تفاصيل ملحمة 7Dogs السينمائية

الفنان كريم عبد العزيز يعبر عن رغبته في تقديم رؤية عصرية لرواية اللص والكلاب، بالتزامن مع نجاح فيلمه الجديد 7Dogs الذي يجمعه بالنجم أحمد عز ونخبة من النجوم العالميين.

في تصريحات فنية لافتة تعكس شغفه بالعمق الأدبي، أعرب الفنان القدير كريم عبد العزيز عن تطلعه الشديد لإعادة تقديم إحدى أيقونات الأدب العربي، وهي رواية اللص والكلاب للأديب العالمي الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ .

هذه الرواية التي تحولت سابقاً إلى عمل سينمائي خالد في عام 1962، جسد بطولتها الفنان شكري سرحان والفنانة شادية، تظل في نظر كريم عبد العزيز عملاً يتجاوز حدود الزمان والمكان بفضل قيمتها الفنية والإنسانية الرفيعة. وأكد كريم خلال استضافته في برنامج بيت مراد أن أعمال محفوظ ليست مجرد نصوص أدبية، بل هي تشريحات دقيقة للنفس البشرية وصراعاتها الأبدية مع الظلم والخيانة والبحث عن العدالة، وهو ما يجعلها قابلة لإعادة التفسير والتقديم في كل عصر برؤية فنية جديدة تتماشى مع تطورات المجتمع والسينما العالمية.

ويرى الفنان أن فكرة الرواية في جوهرها هي فكرة خالدة لا تموت، لأنها تتناول قضايا وجودية تمس كل إنسان، مؤكداً أن نجيب محفوظ كان سابقاً لعصره بمدى بصيرته في تحليل الشخصيات ورسم ملامح المجتمع المصري والعربي بدقة متناهية. وتعمق كريم عبد العزيز في حديثه حول أهمية جسر الهوة بين الأجيال من خلال الفن، مشيراً إلى أن الروايات الكلاسيكية لنجيب محفوظ تمتلك قوة جذب طبيعية للأجيال الشابة إذا ما قُدمت بقالب معاصر يتناسب مع لغة العصر الحالية.

وأوضح أن إعادة تقديم هذه الروائع لا تهدف إلى مجرد التكرار، بل تهدف إلى استنطاق النصوص من جديد واستخراج دلالات قد تكون غائبة أو غير مدركة في القراءات القديمة، مما يمنح الجمهور فرصة أوسع للتفاعل مع هذه الشخصيات الإنسانية الخالدة. إن رغبة كريم عبد العزيز في خوض هذه التجربة تعكس نضجه الفني وبحثه الدائم عن أدوار تترك بصمة حقيقية في وجدان المشاهد، حيث يسعى إلى تقديم رؤية بصرية ونفسية حديثة لشخصية اللص الذي يطارده الماضي والكلاب التي ترمز للمجتمع أو الخصوم، مما يحول العمل من مجرد فيلم تشويق إلى دراسة نفسية واجتماعية معمقة تتناول مفهوم الغدر والندم والرغبة في الانتقام.

وبعيداً عن طموحاته الأدبية، يعيش كريم عبد العزيز حالة من التوهج السينمائي حالياً من خلال فيلمه الضخم 7Dogs، والذي يمثل حدثاً استثنائياً في السينما العربية لكونه يجمع لأول مرة بينه وبين النجم أحمد عز في تعاون فني منتظر طالما تمناه الجمهور. الفيلم يمزج ببراعة بين عناصر الأكشن والإثارة والدراما، حيث تدور أحداثه في إطار من التشويق العالي حول شخصية خالد العزازي، عميل الإنتربول الذي يجد نفسه في مأزق مهني وشخصي يضطره للدخول في تحالف غير متوقع مع غالي أبو داود، أحد أبرز أعضاء عصابة الكلاب السبعة.

هذا التعاون القسري يضعهما في مواجهة مباشرة مع شبكات دولية لتجارة المخدرات، مما يفتح الباب أمام سلسلة من المفاجآت والأزمات المعقدة التي تتطلب ذكاءً وسرعة بديهة في التعامل. وما يزيد من قيمة هذا العمل هو كوكبة النجوم المشاركين، حيث يضم الفيلم أسماء لامعة مثل تارا عماد وهنا الزاهد وناصر القصبي وسيد رجب، بالإضافة إلى ظهور مميز للفنانة منة شلبي.

ولم يتوقف طموح الفيلم عند الحدود المحلية، بل امتد ليشمل تعاونات عالمية مذهلة بوجود نجوم من مختلف القارات، مثل النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي والقدير جيانكارلو إسبوزيتو، إلى جانب نجوم بوليوود سلمان خان وسانجاي دوت، والكوميدي العالمي مارتن لورانس، وماكس هوانغ، مما يجعل الفيلم تجربة سينمائية عابرة للحدود تهدف إلى وضع السينما المصرية في مركز الاهتمام العالمي من خلال جودة الإنتاج وضخامة الإمكانات الفنية والتمثيلية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كريم عبد العزيز نجيب محفوظ اللص والكلاب فيلم 7Dogs السينما العربية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«إذما» يحقق مليون و900 ألف جنيه بثالث أيام العيدشهدت دور العرض السينمائية المصرية إقبالا كثيفا مع انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، والذي تتنافس فيه 4 أفلام؛ وهي &171;7Dogs&187;، و&171;إذما&187;، واللذان تم ط

Read more »

أسد يستقر في المركز الثالث بشباك التذاكر بإيرادات تتجاوز 59 مليون جنيهشهدت دور العرض السينمائية المصرية إقبالا كثيفا مع انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي تتنافس فيه 4 أفلام، هي &171;7Dogs&187; و&171;إذما&187;، اللذان تم طرحهم

Read more »

7Dogs يحافظ على صدارة شباك التذاكر في مصر بإيرادات تتجاوز 82 مليون جنيهشهدت دور العرض السينمائية المصرية إقبالا كثيفا مع انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي تتنافس فيه 4 أفلام، هي &171;7Dogs&187; و&171;إذما&187;، اللذان تم طرحهم

Read more »

الكلام على إيه يحقق أكثر من 4 ملايين جنيه في ثالث أيام عيد الأضحىشهدت دور العرض السينمائية المصرية إقبالا كثيفا مع انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي تتنافس فيه 4 أفلام، هي &171;7Dogs&187; و&171;إذما&187;، اللذان تم طرحهم

Read more »

تخطى 100 مليون جنيه.. كريم عبدالعزيز يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالسينما المصرية بـ 7dogsيواصل النجم كريم عبدالعزيز بفيلمه 7dogs تحقيق الأرقام القياسية في شباك تذاكر السينما المصرية .

Read more »

إيرادات الأفلام.. 7dogs تفترس الجميع و'الكلام على إيه' نمبر 2تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين عدد من الأفلام على شباك التذاكر، هي: “ أسد “ و”الكلام علي إيه '، و«7dogs»....

Read more »