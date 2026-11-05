كريم بدوي يعين الشرقاوي رئيسا لهيئة الثروة المعدنية لتسريع تطوير قطاع التعدين

وزير البترول كريم بدوي يصدر قرارات بتكليف عمرو إسماعيل الشرقاوي رئيسا لهيئة الثروة المعدنية للصناعات التعدينية لتعزيز الاستثمار وتحديث القطاع وفق استراتيجية جديدة.

أصدر المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا رسميا بتعيين المهندس عمرو إسماعيل الشرقاوي رئيسا جديدا ل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك ضمن إجراءات تحديثية تهدف إلى دفع عجلة التطوير في قطاع التعدين المصري.

وتأتي هذه الخطوة الإدارية كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير القطاع، حيث استهدفت القرارات ضخ دماء جديدة في مواقع القيادة العليا بالاستفادة من الكفاءات المتخصصة لضمان تسريع وتيرة العمل وإكمال الخطوات التنموية المطلوبة.

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تفاصيل التعيينات القيادية الجديدة

حدد القرار تعيين الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة الحالي، ليكون رئيسا للإدارة المركزية للبحوث الجيولوجية والمعلومات بالوزارة، بينما شغل المهندس أحمد سعد فتوح منصب نائب رئيس الهيئة لشئون الصناعات التعدينية.

كما عين المهندس إيهاب أنور حسن نائبا لرئيس الهيئة لشئون الثروة المعدنية، مما يعكس رغبة الوزارة في توزيع المهام القيادية بدقة لضمان تغطية شاملة لجميع جوانب العمليات التعدينية والبحوث الجيولوجية المتعلقة بالموارد الطبيعية.

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دور ياسر رمضان في التحول المؤسسي

أشاد الوزير بالجورولوجي ياسر رمضان خلال فترة رئاسته للهيئة، مشيرا إلى أنه قاد العمل بنجاح في مرحلة مفصلية تحولت خلالها الهيئة إلى كيان اقتصادي مستقل، ملبيا بذلك متطلبات التطوير المؤسسي والتشريعي والإجرائي.

وتحدث كريم بدوي عن الجهود المخلصة التي بذلها رمضان لإرساء دعائم هذا التحول رغم التحديات الكبيرة، حيث عمل بروح الفريق مع العاملين لتحسين المناخ اللازم لانطلاقة جديدة للقطاع وتنفيذ مبادرات لتطوير منظومة الاستثمار بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

رؤية الشرقاوي لمستقبل الاستثمارات

عبر المهندس كريم بدوي عن ثقته الكاملة في قدرات المهندس عمرو إسماعيل الشرقاوي لتولي مسؤولية رئاسة الهيئة، مستندا إلى خبراته المتراكمة التي اكتسبها عبر مسيرته المهنية في مواقع عمل متعددة داخل مصر وخارجها.

ودعا الوزير الشرقاوي إلى العمل بروح الفريق مع قيادات الهيئة والعاملين بها، بهدف تحقيق مستهدفات الدولة في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتعزيز جاذبية القطاع أمام الاستثمارات المحلية والعالمية.

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الاستثمار في الكوادر البشرية

أكد الوزير أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التطوير الجارية، مشيرا إلى استمرار الوزارة في الاستثمار في قدرات العاملين بالهيئة ورفع كفاءتهم المهنية وتحسين بيئة العمل الداعمة لأداء مهامهم بكفاءة عالية.

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للمهندس الشرقاوي في استمرار مسيرة التطوير، مؤكدا أهمية التعاون المستمر مع الشركات العالمية المتخصصة في الحفر البحري لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في استغلال الموارد المعدنية.