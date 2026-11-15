كريم بدوي يفتتح قمة الفرانكوفونية في كمبوديا نيابة عن السيسي

وزير البترول يشارك في افتتاح القمة العشرين للفرانكوفونية بكمبوديا نيابة عن السيسي، ويبحث سبل التعاون في الطاقة مع قادة العالم.

شارك المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية، في افتتاح القمة العشرين لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وقد ترأس الوزير الوفد المصري الرسمي في هذا الحدث الدولي الكبير الذي يُعقد في مملكة كمبوديا، لتعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء.

تفاصيل افتتاح القمة في كمبوديا

افتتح الملك نورودوم سيهاموني، ملك كمبوديا، أعمال القمة بحضور شخصيات دولية بارزة من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهون مانيت رئيس وزراء كمبوديا، بالإضافة إلى لويز موشيكيوابو الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية. كان في استقبال الوزير لدى وصوله براك سوكون، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا.

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وجاءت القمة تحت شعار من أجل الرخاء المشترك والاستقرار المستدام، بما يعكس أهمية تعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء وتكثيف الجهود المشتركة لدعم السلام والاستقرار. وشهدت القمة تسلم كمبوديا الرئاسة الدورية للمنظمة من فرنسا لمدة عامين، وحتى انعقاد القمة المقبلة عام 2028.

اجتماعات ثنائية مع قادة العالم

على هامش افتتاح القمة، أجرى المهندس كريم بدوي سلسلة من اللقاءات والأحاديث الودية مع عدد من قادة الدول والحكومات وكبار المسؤولين المشاركين، بحضور السفيرة هالة يوسف سفير مصر في تايلاند ومملكة كمبوديا. تناولت هذه اللقاءات العلاقات المتميزة وسبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات البترول والغاز.

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خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نقل وزير البترول والثروة المعدنية تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفرنسي، مؤكداً عمق العلاقات المصرية الفرنسية وما تشهده من شراكة ممتدة وتعاون وثيق في مختلف المجالات. وتناول اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين.

كما تبادل الوزير الحديث مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المغربية، حول العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع مصر والمغرب. وبحث الجانبان أهمية البناء على ما تشهده العلاقات بين البلدين من تعاون، وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات، لا سيما قطاعات الطاقة والبترول والغاز.

توسيع آفاق التعاون الاقتصادي

التقى الوزير كزافييه بيتل، نائب رئيس وزراء لوكسمبورج ووزير الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون والعمل الإنساني، حيث تناول الجانبان العلاقات المتميزة بين البلدين وفرص توسيع آفاق التعاون الاقتصادي. كما تم استكشاف فرص التعاون في مجالات الطاقة والبترول والغاز لتعزيز المصالح المشتركة.

كما التقى المهندس كريم بدوي لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، حيث تبادلا الحديث حول التعاون بين مصر والمنظمة ودور مصر الفاعل في دعم مبادرات العمل المشترك. وهذا يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتطلعات الدول الأعضاء في إطار هذه الشراكة الدولية.

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جهود التنمية المستدامة والسلام

من المقرر أن يشارك وزير البترول والثروة المعدنية في أعمال الجلسات العامة الموضوعية والمغلقة للقمة على مدار يومي انعقادها. حيث يستعرض الرؤى والمواقف المصرية تجاه القضايا المطروحة، وجهود تحقيق السلام والاستقرار ودعم التنمية المستدامة. كما يركز على أهمية تعظيم الاستفادة من آليات التعاون والعمل المشترك في إطار المنظمة الدولية للفرانكوفونية.

كما التقى المهندس كريم بدوي الدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك على هامش أعمال القمة. وهذا اللقاء يعكس الحرص المصري على التعاون متعدد الأبعاد مع المنظمات الدولية الكبرى لتعزيز التنمية الثقافية والعلمية.