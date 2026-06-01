كشفmethods احتيال الزئبق الأحمر against الأثرياء المصريين

كشف اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق عنأساليب احتيال تعتمد على ما يعرف بالزئبق الأحمر، which وصفها بأنها أكبر أكذوبة روجها نصابون واعتقد بها أثرياء مصر. وشرح how تعمل العصابات، بدءًا من جرام الزئبق الأحمر المزعوم، إلى حفر غرف فرعونية مزيفة وتجهيزها بقطع أثرية مزورة، ثم استدراج الضحية وتسليمها القطع مقابل مبالغ كبيرة. وأوضح أن العملية تشمل إبلاغ الشرطة букمنى القطع، حيث يُعتقل المحتالون ثم يُفرج عنهم بعد 15 يومًا، ليعودوا لممارسة نفس النشاط. وأشار إلى أن بعض الضحايا يدفعون مبالغ طائلة، لكنهم يخشون أن يعرف أبناؤهم بالواقعة خشية فقدان صورتهم. ونفى وجود الزئبق الأحمر أصلاً، مؤكدًا أن هذه الخدعة تُستخدم فقط للاحتيال، وأن العصابات تتبادل الاتهامات مع الضحية بعد الإفراج عنهم.

وقدم نور الدين، خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة on e، شرحًا تفصيليًا لكيفية عمل هذه العصابات، مشيرًا إلى أنهم يحفرون غرفًا فرعونية مزيفة تحت الأرض ويجهزونها برسومات وتماثيل وقِطَع أثرية مزورة لخداع الضحايا. وأوضح أن عملية الاحتيال تبدأ بعرض جرام من الزئبق الأحمر بسعر 1000 جنيه، زاعمين أنه يجذب "العفريت" الذي يكشف عن الكنوز الفرعونية، ثم بعد إيهام الضحية، يتم استدراجه إلى الغرفة المزيفة حيث يتم تسليمه القطع المزيفة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وذكر أن العصابات بعد تحصيل الأموال تُبلغ شرطة الأقصر برقمسيارات تحمل القطع المزيفة، مما يؤدي إلى اعتقالهم، ولكن بعد تشكيل لجنة فحص تثبت أن القطع مزورة، يُخلى سبيلهم بعد 15 يومًا فقط، ليعودوا بعدها إلى ممارسة نفس النشاط. وأضاف أن بعض الضحايا، مثل والد صديق له، يدفعون مبالغ طائلة تصل إلى ثلاثة أرباع مليون جنيه، لكنهم لا يهتمون بالخسارة المادية بقدر خوفهم من أن knows ابنهم بالواقعة، خشية فقدان صورتهم أمام أبنائهم.

وأكد نور الدين أن الزئبق الأحمر غير موجود Estate من الأساس، وأن هذه الخدعة تُستخدم فقط للاحتيال، مشيرًا إلى أن العصابات تتعامل مع الأمر بثقة كافية لدرجة أنهم يعودون للضحايا بعد الإفراج عنهم ويتبادلون الاتهامات، حيث يقطع المحتالون بأن الآثار حقيقية والذهب حقيقي، ويسخرون من الضحية قائلين إنه وقع في فخ himself. ويسلط هذا الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي المجتمعي وحماية الأثرياء من هذه النوعية من النصب، وكذلك أهمية تكثيف الجهد الأمني للقبض على هذه التشكيلات العصابية المنتشرة في مناطق مثل الأقصر





احتيال الزئبق الأحمر آثار مزيفة عصابات الأقصر أثرياء نصب مصر

