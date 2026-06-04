كشفت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي أتو 3، وتنتمي أتو 3 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، تمتلك تصميما عصريا وجذابا، وتعتمد على منصة e-Platform 3.0 Evo الكهربائية.

كشفت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي أتو 3 ، وتنتمي أتو 3 لفئة ال سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، تمتلك تصميما عصريا وجذابا، وتعتمد على منصة e-Platform 3.0 Evo الكهربائية.

ويتميز طراز بي واي دي أتو 3 الجديدة ببطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LFP) سعة 57.5 كيلوواط/ساعة، وتوفر مدى يصل إلى 540 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك. ويوجد بـ سيارة بي واي دي أتو 3 الجديدة بطارية أكبر سعة 68.5 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 630 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

وتتميز سيارة بي واي دي أتو 3 الجديدة بأبعاد مميزة، بطول 4665 مم، وعرض 1895 مم، وارتفاع 1675 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2770 مم، وبها صندوق تخزين سعة 180 لتر. كما تتميز سيارة بي واي دي أتو 3 الجديدة بالعديد من المميزات، من ضمنها نظام تعليق مستقل يتكون من دعامات ماكفيرسون في الأمام، ونظام خماسي الوصلات في الخلف، ونظام DiSus-C ذكي لامتصاص الصدمات، ونظام iTAC 2.0 للتحكم في عزم الدوران، ونظام TBC للمساعدة على الحفاظ على استقرار السيارة عند انفجار أحد الإطارات، ونظام DiPilot 300 المتقدم لمساعدة السائق.

كما تتميز سيارة بي واي دي أتو 3 الجديدة بنظام مستشعر ليدار، وبها 30 وحدة استشعار لدعم وظائف المساعدة على القيادة على الطرق السريعة وداخل المدن، وبها شاشة وسطية أكبر حجماً تعمل بأحدث إصدار من نظام DiLink، وبها شاشة عرض على الزجاج الأمامي، وبها شاحن لاسلكي للهواتف الذكية بقدرة 50 واط، وبها مقاعد أمامية مزودة بخاصيتي التدفئة والتهوية، وحجرة تخزين مبردة، وبها مقعد كهربائي للراكب الأمامي مزود بمسند للساقين





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بي واي دي أتو 3 سيارات SUV متعددة الاستخدامات

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