كشف أثري جديد في سيناء: معبد «بلوزيوس» يعود من التاريخ

أعلنت الإدارة المركزية لآثار سيناء عن اكتشاف أثري هام في منطقة بلوزيوم، يمثل معبدًا للإله الطفل «بلوزيوس»، يعود إلى فترة تمتد من القرن الثاني قبل الميلاد حتى القرن السادس الميلادي. هذا الاكتشاف، الذي استغرق العمل عليه ست سنوات، يفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات والتعاون الدولي في مجال الآثار.

أعلن الدكتور هشام حسين، رئيس الإدارة المركزية ل آثار سيناء ، عن تفاصيل مثيرة لكشف أثري جديد في منطقة آثار بلوزيوم بشمال سيناء ، والذي وصفه بأنه يمثل «مبنى ذا تخطيط معماري فريد». هذا الاكتشاف، الذي استغرق العمل عليه ست سنوات من الحفائر المستمرة، يمثل إضافة نوعية لسجل الاكتشافات الأثرية في المنطقة، ويبرز أهمية سيناء كمركز حضاري وتاريخي عريق. وقد تم الكشف عن هذا الاكتشاف خلال مداخلة تلفزيونية على قناة إكسترا نيوز، حيث قدم الدكتور حسين شرحًا وافيًا للأبعاد التاريخية والدينية لهذا الاكتشاف الفريد.

وتشير الأدلة الأثرية الحديثة إلى أن الموقع المكتشف هو معبد للإله الطفل «بلوزيوس»، استنادًا إلى مجموعة من القرائن التي تم تجميعها بعناية على مدار سنوات البحث والتنقيب. ويضاف إلى ذلك، تم العثور على نقوش تاريخية هامة تعود إلى عام 1904، والتي كانت بمثابة مفتاح لفهم طبيعة هذا الموقع الأثري. وتعد هذه النقوش، بالإضافة إلى شواهد أخرى، دليلًا قاطعًا على الأهمية الدينية للمعبد، وعلاقته بفرع النيل الشرقي، مما يعزز من قيمته التاريخية والأثرية في العصور القديمة. ويظهر هذا الاكتشاف بوضوح مدى التراث الحضاري الغني والمتنوع الذي تكتنزه سيناء، وكيف أن هذه المنطقة لعبت دورًا محوريًا في التبادل الثقافي والحضاري بين الشرق والغرب. ويتوقع الخبراء أن هذا الكشف سيفتح الباب على مصراعيه أمام المزيد من الاكتشافات المستقبلية في المنطقة، مما يسهم في إلقاء الضوء على جوانب جديدة من تاريخ الحضارات القديمة.\من ناحية أخرى، كشف رئيس الإدارة المركزية لآثار سيناء عن وجود ارتباطات أثرية هامة بين الموقع المكتشف ونقوش وتمثيلات في معابد خارج مصر، وتحديدًا في إيطاليا. تظهر هذه الرسومات والمعثورات في المعابد الإيطالية منطقة شرق مصر، بالإضافة إلى رسم لمعبد ضخم مشابه للمعبد المكتشف في سيناء. هذا التشابه الكبير ساعد في تأكيد هوية الموقع وأهميته التاريخية. وقد أشار الدكتور حسين إلى أن هذه الأدلة المتراكمة مجتمعة قد حسمت الجدل حول طبيعة المعبد المكتشف، وأكد على أهمية هذا الاكتشاف في فهم الفترة الزمنية التي يغطيها، والتي تمتد من القرن الثاني قبل الميلاد حتى القرن السادس الميلادي. هذه الفترة الزمنية الطويلة تمنح الكشف قيمة أثرية استثنائية، وتعكس مدى تعاقب الحضارات وتفاعلها في هذه المنطقة. كما أنه يفتح المجال أمام المزيد من الأبحاث والتنقيبات، ويدعو البعثات الدولية للعمل في منطقة الفرما، التي تزخر بالفعل باكتشافات سابقة مثل المعابد والمسارح والقلاع ومجمعات الكنائس. إن هذا الاكتشاف يمثل دعوة مفتوحة للعالم لاستكشاف كنوز سيناء الأثرية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحفاظ على التراث الثقافي. كما يعزز هذا الاكتشاف السياحة الثقافية في المنطقة، ويسلط الضوء على الأهمية التاريخية والحضارية لسيناء كوجهة سياحية عالمية.\وفي سياق متصل، أشار الدكتور حسين إلى أن الكشف الأثري الجديد في بلوزيوم يعكس التزام وزارة السياحة والآثار المصرية بالحفاظ على التراث المصري القديم والترويج له. وأكد على أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير الدعم اللازم للفرق الأثرية، وتسهيل عملها في المواقع المختلفة، بهدف الكشف عن المزيد من الكنوز الأثرية التي تساهم في إثراء المعرفة بتاريخ الحضارات القديمة. كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل علماء الآثار والباحثين المصريين والدوليين، الذين يعملون بتفانٍ وإخلاص للكشف عن أسرار الماضي. وأضاف أن هذا الاكتشاف يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، من خلال تعزيز السياحة الثقافية وتوفير فرص عمل جديدة. إن الاكتشاف الأثري الجديد في بلوزيوم هو بمثابة شهادة حية على عظمة الحضارة المصرية القديمة، ويؤكد على أهمية الحفاظ على هذا التراث للأجيال القادمة. كما يعكس هذا الاكتشاف التنوع الثقافي والحضاري الذي يميز مصر، ويسلط الضوء على الدور المحوري الذي لعبته سيناء في تاريخ البشرية. ومع استمرار عمليات التنقيب والبحث، من المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من الاكتشافات التي ستساهم في إلقاء الضوء على جوانب جديدة من تاريخ الحضارات القديمة وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية





