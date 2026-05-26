كشف نتائج الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس والاسم على المواقع الرسمية للمدارس

المدارس المصرية تنشر نتائج الصف الأول الإعدادي 2026 على فيسبوك والبوابة الوطنية، دون حاجة لتصديق وزير التربية، لتسهيل وصول الطالب وأولياء الأمور إلى الدرجات والمجموع الكلي.

أعلنت عدد من المدارس في مصر عن كشف نتائج الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2026، حيث أُنشرت القوائم التفصيلية التي تتضمن اسم الطالب، رقم الجلوس، والدرجات في جميع المواد، على الصفحات الرسمية للمدارس على موقع فيسبوك.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات، لتُتيح للطالب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجتهم بصورة شفافة ومجانية، دون الحاجة لدفع أي رسوم إضافية. وتضمنت القوائم كذلك تفصيلًا للمجموع الكلي للطالب، والمواد التي تم إضافتها إلى المجموع، وكذلك المواد غير المضافة، إلى جانب إظهار أي مواد رسوب قد تكون موجودة. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نشر نتائج الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم لا يتطلب أي اعتماد رسمي من وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف.

إذ أن المسؤولية في هذا الشأن تقع على عاتق كل مدرسة وفقًا للجدول الزمني الذي تحدده للانتهاء من عمليات التصحيح وإصدار النتائج. وقد شددت الوزارة على أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية الوصول إلى المعلومات للطلاب وأولياء الأمور، وتوفيرها عبر القنوات الرقمية الرسمية لضمان الشفافية وتجنب أي تأخير قد يحدث في الاعتماد الرسمي للنتائج.

إلى جانب النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تم وضع الروابط الخاصة بنتائج صفوف النقل في محافظة القاهرة على البوابة الوطنية للتعليم الأساسي، لتمكين المستفيدين من الاستعلام عبر الإنترنت بسهولة. يمكن للمهتمين زيارة الرابط https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages والاطلاع على النتائج بحسب رقم الجلوس أو الاسم. وتُظهر الخطوة إلتزام الجهات التعليمية بتحسين الخدمات الرقمية وتقديم الدعم اللازم للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، بما في ذلك الصفوف الابتدائية والاعدادية.

كما تم توضيح طريقة الاستعلام خطوة بخطوة على الموقع، لتسهل على أولياء الأمور والطلاب إجراء البحث عن النتائج دون الحاجة إلى أي وسطاء أو إجراءات معقدة





