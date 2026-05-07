كشف رسالة انتحار إبستين ومجموعة من القرارات القضائية والصحية الهامة

تفاصيل إفراج محكمة نيويورك عن رسالة منسوبة لجيفري إبستين، بالإضافة إلى نتائج مسابقة الأوقاف، وقرارات وزارة الصحة ونقابة الصحفيين وحكم محكمة النقض.

شهدت الأوساط القانونية في مدينة نيويورك تطوراً جديداً ومثيراً للجدل، حيث قامت إحدى المحاكم بالإفراج عن وثيقة يُزعم أنها رسالة انتحار كتبها المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين قبل وفاته في سجنه.

وقد جاء هذا القرار بعد موافقة القاضي كينيث كاراس على طلب تقدمت به صحيفة نيويورك تايمز، التي كانت قد أشارت في تقارير سابقة إلى وجود هذه الرسالة وسعت جاهدة للحصول على إذن رسمي بنشرها للعلن. ومن الناحية القانونية، تظل صحة هذه الرسالة غير مؤكدة بشكل مستقل، حيث لم تكن هذه الوثيقة جزءاً من التحقيقات الرسمية التي أجرتها وزارة العدل الأمريكية، مما يفتح الباب واسعاً أمام التكهنات حول توقيتها ومصدرها الحقيقي.

وبحسب ما ورد في تقرير الصحيفة، فقد نقلت عن زميل إبستين في الزنزانة أنه عثر على هذه الرسالة مخبأة داخل رواية مصورة، وذلك بعد محاولة الانتحار الأولى المزعومة التي قام بها إبستين في يوليو من عام ألفين وتسعة عشر. ويُعتقد أن زميل الزنزانة قد سلم هذه الرسالة إلى محاميه في محاولة لدحض أي ادعاءات قد تشير إلى تورطه في الاعتداء على إبستين أو تحريضه على إنهاء حياته.

وقد احتوت الوثيقة على كلمات تعكس حالة من اليأس والإحباط، حيث كتب إبستين في رسالته أن الجهات المختصة قد حققت معه لشهور طويلة ولكنهم لم يجدوا شيئاً، معبراً عن سعادته بقدرته على اختيار وقت الوداع، واختتم مذكرته بعبارة صادمة وهي 'لا متعة' مع وضع خط تحتها، متبعاً إياها بجملة 'الأمر لا يستحق'. وفي سياق منفصل من الأخبار المحلية، أعلنت وزارة الأوقاف عن ظهور نتائج المسابقة القرآنية الكبرى في نسختها الرابعة، وهي المسابقة التي تهدف إلى تشجيع الشباب والأطفال على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته، وقد وفرت الوزارة رابطاً مباشراً للاطلاع على النتائج تقديراً لجهود المتسابقين.

ومن جهة أخرى، أشادت نقابة الصحفيين بالالتزام المهني المشرف الذي ظهر خلال تغطية جنازة الفنان هاني شاكر، مؤكدة على استمرار تطبيق ضوابط التغطية الإعلامية في مراسم العزاء وذلك بالتعاون مع SOKNA لضمان الحفاظ على خصوصية العائلات واحترام حرمة الموتى بعيداً عن التجاوزات الصحفية. وعلى الصعيد الصحي، أصدرت وزارة الصحة قراراً إنسانياً هاماً يقضي بمجانية الولادة الطبيعية الأولى في جميع مستشفيات القطاع العلاجي، وذلك في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر المصرية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأمهات.

أما في الشأن القضائي، فقد أصدرت محكمة النقض حكماً حاسماً بإلغاء حكمها السابق الذي كان يقضي ببطلان عضوية نائبي مينا القمح في مجلس النواب، مما يعيد الأمور إلى نصابها القانوني ويثبت صحة عضويتهما في البرلمان بعد مراجعة دقيقة لكافة الثغرات القانونية والطعون المقدمة في هذا الشأن، ليكون هذا الحكم بمثابة كلمة الفصل في هذه القضية التي شغلت الرأي العام لفترة





