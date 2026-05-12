كشف خبايا سرقة مصنع ألبان بالقطامية وسقوط شبكة لتهريب الهواتف المحمولة

نجحت أجهزة أمن القاهرة في فك لغز سرقة مصنع ألبان بالقطامية، ليكشف التحقيق عن نشاط سري لصاحب المصنع في تهريب الهواتف المحمولة وشاشاتها إلى خارج البلاد داخل صفائح المنتجات الغذائية.

في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية لتعزيز منظومة الأمن ومكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة ، شهدت منطقة القطامية التابعة للقاهرة واقعة جنائية مثيرة بدأت ببلاغ رسمي تقدم به مالك مصنع لمنتجات الألبان، وهو شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

أفاد المبلغ في أقواله الأولية بأن مصنعه تعرض لعملية سطو مسلح نفذها ثلاثة أشخاص ملثمين اقتحموا المكان وهم يحملون أسلحة بيضاء، حيث قاموا بفرض سيطرتهم الكاملة على الموقع من خلال تقييد حركة صاحب المصنع وستة من العاملين لديهم، مما خلق حالة من الرعب والذعر الشديدين بين الموظفين. وقد تمكن الجناة من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة قبل أن يلوذوا بالفرار، تاركين وراءهم حالة من الفوضى.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حيث تم تكليف فريق بحث جنائي رفيع المستوى لجمع الاستدلالات وفحص كافة كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، وبدأت التحريات في تتبع خيوط الجريمة بدقة متناهية للوصول إلى هوية المعتدين. ومع تعمق التحريات والاعتماد على المعلومات السرية والمصادر الموثوقة، توصلت الأجهزة الأمنية إلى مفاجأة غير متوقعة، حيث اتضح أن المخططين للعملية هم من داخل الدائرة المقربة من العمل في المصنع.

تم تحديد هوية المتهمين، وهم سيدة وابنتها تعملان في المصنع، وبالتنسيق مع خطيب الابنة وصديقه، بالإضافة إلى سائق السيارة التي تم استخدامها في تنفيذ الجريمة ونقل المهربات، وجميعهم من المقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم. وبناءً على هذه المعلومات الدقيقة، تم تنفيذ حملات مداهمة أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على جميع المتهمين. وعثرت قوات الأمن أثناء عملية التفتيش بحوزتهم على متحصلات السرقة، والتي شملت خمس شاشات لهواتف محمولة، وهاتفين محمولين، ومبالغ مالية، فضلاً عن الأسلحة البيضاء التي استُخدمت في تهديد الضحايا.

وبمواجهة المتهمين بالتحقيقات، انهاروا واعترفوا بتفاصيل الجريمة، وكشفوا أن الدافع وراء هذه السرقة لم يكن مجرد الطمع المالي، بل كان رغبة في الانتقام ومعرفة بأسرار خطيرة تخص النشاط الخفي لصاحب المصنع. وفي تحول درامي ومفاجئ لمسار القضية، أقرت المتهمتان الأولى والثانية بأن تدبير هذه الواقعة جاء نتيجة علمهما بأن صاحب المصنع يستغل واجهة نشاطه التجاري في إنتاج الألبان للقيام بأعمال غير مشروعة، حيث كان يمارس نشاط تهريب الهواتف المحمولة وشاشاتها إلى خارج البلاد بطرق غير قانونية.

وعندما أعيد استجواب المجني عليه ومواجهته بالأدلة الدامغة، اعترف بالحقيقة التي حاول إخفاءها في بلاغه الأول، حيث أقر بأنه تعمد الإبلاغ عن سرقة الأموال فقط خشية تعرضه للمساءلة القانونية عن نشاطه الإجرامي. وأوضح أنه كان يتبع أسلوباً مبتكراً في التهريب عبر إخفاء الهواتف والشاشات داخل صفائح الجبن والمنتجات الغذائية لشحنها للخارج عبر إحدى شركات الشحن. وبناءً على هذه الاعترافات، تم تتبع مالك شركة الشحن، وهو تاجر مواد غذائية بزهراء مدينة نصر، والذي نفى بدوره علمه بمحتويات الشحنات.

ولم تتوقف العملية عند هذا الحد، بل أرشد صاحب المصنع عن مكان تخزين بقية المهربات في مسكنه الخاص، حيث تمكنت القوات من ضبط 36 هاتفاً محمولاً و25 شاشة إضافية، ليتحول الضحية في هذه القضية من مجني عليه إلى متهم رئيسي في قضية تهريب دولية، مما يبرز يقظة الأجهزة الأمنية في كشف الجرائم مهما تعددت وجوهها





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أمن القاهرة تهريب هواتف سرقة مصنع الجريمة المنظمة القطامية

United States Latest News, United States Headlines