كشف غموض وفاة صياد شاب في سمالوط بالمنيا والنيابة تطلب تقريراً من الطب الشرعي

تفاصيل واقعة العثور على جثة شاب يعمل في مهنة الصيد بجوار شريط السكة الحديد في مركز سمالوط، والتحقيقات الجارية حول ما إذا كانت الوفاة نتيجة حادث أو اعتداء جنائي.

شهد مركز سمالوط بمحافظة المنيا واقعة مأساوية أثارت حالة من الحزن والترقب بين أهالي المنطقة، حيث تم العثور على جثمان شاب في مقتبل العمر يعمل في مهنة الصيد، ملقى بجوار شريط السكة الحديد.

الضحية، الذي يدعى هشام محمد خلف الله، البالغ من العمر إحدى وعشرين عاماً، وجد في حالة مفجعة، مما استدعى تدخل سريع من الجهات الأمنية والطبية. وقد بدأت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، بقيادة اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، في التعامل مع البلاغ فور وصوله، حيث تم إخطار المقدم محمد أبو العزايم، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، الذي انتقل بدوره برفقة قوة أمنية ومعاونيه إلى موقع الحادث لمعاينة الجثمان وجمع الاستدلالات الأولية من المنطقة المحيطة، وسط حالة من الصدمة بين المارة وسكان القرى المجاورة.

وفي إطار الإجراءات القانونية المتبعة، باشرت النيابة العامة بمركز سمالوط تحقيقاتها المكثفة تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا. وقد كلفت النيابة الدكتور محمد صلاح، مفتش الصحة، بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثمان لبيان الإصابات الموجودة. وأشار التقرير الطبي المبدئي إلى وجود إصابات جسيمة شملت كسراً في الجمجمة وكسوراً في عظام الوجه، إلا أن الطبيب لم يتمكن من الجزم بالسبب المباشر والوحيد للوفاة في تلك المرحلة.

وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة اتخاذ قرار حاسم بعرض الجثمان على مصلحة الطب الشرعي، وذلك لتحديد ساعة الوفاة بدقة وبيان ما إذا كانت هذه الكسور ناتجة عن اصطدام بقطار أو نتيجة اعتداء خارجي باستخدام آلات حادة أو صلبة، وهو ما سيسهم في توجيه مسار التحقيقات نحو الحقيقة الكاملة. ومن جانبها، نجحت وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط شرق في إلقاء القبض على شاب عشريني يدعى 'عصام ح.

'، مقيم بقرية أطسا البلد ويعمل زميلاً للمجني عليه في مهنة الصيد. جاء هذا القبض تنفيذاً لأمر ضبط وإحضار صادر عن النيابة العامة بعدما ظهر اسم المتهم في سياق التحريات. وبحسب التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، ومن خلال سماع أقوال بعض شهود العيان من زملائهم في العمل، ترجح الشكوك أن الشاب المتوفى قد تعرض لاعتداء جسدي عنيف من قبل عدد من زملائه، وذلك على خلفية خلافات مهنية ومشادات كلامية نشبت بينهم أثناء تأدية عملهم.

هذا التضارب في الروايات جعل من القضية تأخذ منحىً جنائياً، حيث يتم الآن فحص كافة الأدلة المادية والشهادات لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وفي المقابل، قدم المتهم عصام ح. أقواله أمام جهات التحقيق، حيث نفى تورطه في أي اعتداء جنائي ضد صديقه الراحل.

وزعم المتهم في إفادته أن الوفاة كانت حادثاً مأساوياً غير مقصود، مدعياً أن صديقه كان يحاول عبور السكة الحديد في لحظة مرور قطار بسرعة عالية جداً، مما أدى إلى تعرضه لضغط هوائي شديد دفعه للسقوط والارتطام بالقضبان، وهو ما تسبب في الإصابات القاتلة التي أدت إلى وفاته فوراً. هذا الادعاء وضع النيابة العامة أمام ضرورة التدقيق في المعاينة الفنية لموقع الحادث ومقارنة قوة ضغط الهواء بقدرتها على إحداث كسور في الجمجمة والوجه، وهو أمر يتطلب خبرة فنية من مهندسي السكة الحديد وأطباء التشريح.

واختتمت الإجراءات بانتقال القيادات الأمنية ورئيس المباحث ومعاونه محمد غلاب إلى المستشفى وموقع الواقعة، حيث تم التحفظ على الجثمان في مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي ليكون تحت تصرف النيابة العامة. وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، مع تكليف الأجهزة الأمنية بسرعة تعقب وضبط أي متهمين آخرين قد يكون لهم يد في هذه الواقعة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة.

وقد صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان بعد انتهاء المعاينات الأولية، تاركة الباب مفتوحاً أمام تقرير الطب الشرعي ليكون الفيصل في تحديد ما إذا كانت الواقعة مجرد حادث عرضي أم جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، في قضية هزت أركان قرى سمالوط وأثارت تساؤلات حول طبيعة الخلافات التي قد تؤدي إلى مثل هذه النهايات المأساوية بين الزملاء





المنيا سمالوط النيابة العامة الطب الشرعي جناية

