تقرير رسمي يكشف شبكة تهريب نفطي تربط حقول كركوك بالسليمانية وإيران وأفغانستان، مع تفاصيل دقيقة حول طرق النقل والمصافي المستخدمة لإخفاء الأصل.

كشفت تقارير استخباريات وحكومية رسمية عن شبكة واسعة لتهريب النفط العراقي، تربط بين الحقول المنتجة في شمال العراق والمصافي ال إيران ية، وصولاً إلى الأسواق الأفغانية. أكد الفريق سعد معن ، رئيس هيئة العلاقات العامة والاتصال الحكومي في مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن اللجنة التحقيقية رصدت نشاطاً غير قانوني يستهدف الموارد الوطنية.

رصد خراطيم التهريب في حقل صفية

أوضح الفريق سعد معن أن عمليات الرصد المباشر حددت وجود 18 خرطوما في حقل صفية الواقع شمالي ربيعة، وهي معدات تستخدم خصيصاً لتعبئة النفط في الشاحنات وتسهيل عملية تهريبه خارج الحدود. وأشارت وكالة الأنباء العراقية (واع)، التي نشرت مقتطفات من التقرير، يوم الثلاثاء، إلى أن هذه الأجهزة تمثل نقطة ارتكاز حيوية في سلسلة التوريد غير المشروعة.

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يُشير التقرير إلى أن هذه الأنشطة تتم بالتوازي مع استخراج النفط بصورة رسمية من قبل شركة نفط الشمال، قبل تحويل كميات كبيرة منه بشكل غير رسمي وشبه سري إلى شبكات التهريب المنظمة. وتُستخدم هذه الكمية المهربة كـ "وقود" أو مخزون تكميلي يدعم عمليات الخفاء والتهريب عبر المعابر الحدودية.

إخفاء المنشأ والدمج مع المنتجات الإيرانية

كشف الرصد الاستخباري عن آلية معقدة تهدف إلى طمس الأصل الحقيقي للنفط المهرب، حيث يُنقل النفط من مناطق الإنتاج في كركوك والسليمانية إلى الأراضي الإيرانية. بمجرد وصوله إلى داخل الحدود الإيرانية، يتم إخفاء منشأ المنتجات النفطية الإيرانية وإظهارها على أنها عراقية المصدر بالكامل، مما يسهل تداولها قانونياً ظاهرياً.

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تمر صهاريج النفط التي تحمل هذا الشحنة الممزوجة بطرق محددة تمر عبر منفذي باشماخ وبرويزخان، وصولاً إلى المناطق الحدودية المشتركة. وفي هذه المرحلة، يُعاد تكرير النفط العراقي في مصافٍ إيرانية متخصصة، ويتم خلطه بمنتجات نفطية إيرانية أخرى قبل نقله نحو الوجهة النهائية.

تعتبر هذه الخطوة من أهم الممارسات المتهمة في التقرير، حيث تعمل على طي البصمة الوطنية العراقية وتحويل المورد الوطني إلى سلعة هجينة ذات جنسية مزدوجة، مما يجعل تتبع مصادر التهريب وتحليلها أمراً معقداً أمام الجهات الرقابية الدولية والمحلية.

الشحن الثاني واستهداف السوق الأفغانية

تشمل المرحلة الثانية والأكثر تعقيداً من عمليات التهريب نقل المشتقات النفطية عبر المدن الإيرانية الشرقية، متجهاً مباشرة نحو الحدود الأفغانية. يتم تفريغ هذه الشحنات في مستودعات كبيرة ومجهزة مسبقاً، لتُوزع لاحقاً بواسطة أسطول من الشاحنات أو من خلال شبكات توزيع محلية راسخة تخدم محطات الوقود.

لفت التقرير إلى أن السوق الأفغانية تُستخدم حصرياً لتصريف منتجات الطاقة الإيرانية الممزوجة بالنفط العراقي، وهي وجهة نهائية للاستهلاك المحلي وليس للتصدير مرة أخرى. وأشار التقرير إلى أن الكميات المهربة لا تُعاد تصديرها إلى دول أخرى، بل تُستهلك بالكامل داخل أفغانستان، في ظل ارتفاع الطلب المستمر على الوقود هناك.

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يُعد هذا الكشف بمثابة تأكيد على وجود تدفق مستمر للموارد العراقية نحو الجوار، مستغلاً الفروقات السعرية والطلب العالي في الأسواق المجاورة. يظل دور الجهات الرقابية في إغلاق الثغرات الحدودية، خاصة في معبري باشماخ وبرويزخان، هو المحور الأبرز للتعامل مع هذه الأزمة الاقتصادية والأمنية الطاحنة التي تهدد إيرادات الدولة العراقية.