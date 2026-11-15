كشف كامل الوزير عن تفاصيل الخط الرابع للمترو وجهود مكافحة الاحتيال الإلكتروني

وزير النقل يكشف عن ربط القاهرة بالجيزة بالعاصمة الجديدة عبر خط مترو بطول 101 كيلومتر، وضبط محتالين يروجون لصفحات نصب إلكتروني تستهدف أسر النزلاء في مصر.

أعلن المهندس كامل الوزير ، وزير النقل، عن خطط طموحة لتوسيع شبكة النقل العام في مصر من خلال الخط الرابع للمترو الذي يربط بين القاهرة والجيزة والعاصمة الإدارية الجديدة. يمتد هذا المشروع الضخم على مسافة تقدر بـ 101 كيلومتر، ويهدف إلى نقل مليوني راكب يوميًا بمجرد اكتمال جميع مراحل تنفيذه، مما يعزز من كفاءة الحركة الملاحية داخل المدن الرئيسية.

تفاصيل البنية التحتية والنقل العام

يعد هذا الخط من أهم المشاريع التنموية التي تعزز الربط بين المراكز السكانية الكبرى في مصر، حيث يستهدف تسهيل انتقال المواطنين بين العاصمة الإدارية والمدن المحيطة. يأتي هذا الإعلان في سياق التوجيهات التي وجهها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية.

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وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي بالتزامن مع جهود أخرى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مثل منطقة قناة السويس التي تعتبر فرصة حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وقد أشارت محامية الأمن القومي الأمريكي إلى "مبتدا" في هذا الصدد، مؤكدة على أهمية هذه المناطق الحرة في خلق فرص عمل جديدة وتنمية القطاعات المختلفة.

مكافحة جرائم التكنولوجيا المالية

في ذات السياق الأمني، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص عاطل يدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمها للنصب والاحتيال على أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. كان المحتال يدعي قدرته على إدراج ذويهم ضمن قوائم الإفراج بالعفو، مما دفع الأسر إلى تحويل مبالغ مالية له مقابل هذه الخدمة الوهمية التي لم تتحقق أبدًا.

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وخلال التحقيقات، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، وجود نشاط إجرامي منظم يتم من خلاله استغلال ظروف الأسر في الاستيلاء على أموالهم. وبالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس وله سجل جنائي سابق.

هذا الأمر يبرز خطورة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، ويسلط الضوء على الدور الفعال للأجهزة الأمنية في كشف هذه الشبكات قبل استفحال أضرارها. كما أكد قيادي بحزب الجيل على أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يضع يده على الأولويات الحقيقية للمواطن، بما في ذلك ضمان الأمان المالي والمجتمعي.

تطورات قانونية وإعلامية أخرى

في سياق متصل، تقدم فاروق فلوكس ونجله أحمد بشكوى ضد الحساب الإعلامي هاني عزب إلى الهيئة العامة للإعلام، مما يعكس تزايد القضايا القانونية المتعلقة بالنشر والصحافة الرقمية. وفي وقت سابق، أكد البغدادي أن تمكين المرأة يعد مدخلاً رئيسياً لاستقرار الأسرة، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحكومية الحالية لدعم الشرائح المجتمعية المختلفة.

أما في قطاع المعادن الثمينة، فقد سجل سعر الذهب عيار 18 يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026 هبوطاً بمقدار 115 جنيهاً للبيع و85 جنيهاً للشراء، مما يعكس التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية والمحلية. وفي الجانب الثقافي، انطلقت الحلقة الثانية من الموسم الثاني لبرنامج "دولة التلاوة"، الذي يواكب المناسبات الدينية ويشجع على قراءة القرآن الكريم بين أفراد المجتمع.