كشف الداخلية تفاصيل عملية نصب على مواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات عملية نصب على مواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم أحدهم النصب على مواطن للاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم قدرته على إلحاق نجله بأكاديمية الشرطة مستغلاً ادعاءه الكاذب بأنه فرد شرطة. وتمكن من تحديد القائم على النشر، وضبط المتهم، الذي سبق اتهامه والحكم عليه في قضايا جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام أحد الأشخاص بالنصب على مواطن والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم قدرته على إلحاق نجله بأكاديمية الشرطة مستغلاً ادعاءه الكاذب بأنه فرد شرطة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على النشر، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، حيث أفاد بأن نجله كان قد تقدم للالتحاق بأكاديمية الشرطة، إلا أنه لم يجتز الاختبارات المطلوبة. وأضاف أنه تعرف على المشكو في حقه عن طريق أحد معارفه، بعدما أوهمه بأنه يعمل فرد شرطة بكلية الشرطة، وطلب منه مبلغاً مالياً مقابل مساعدته في قبول نجله بالأكاديمية.

وأوضح مقدم البلاغ أنه عقب ظهور النتيجة النهائية واكتشاف تعرضه لعملية نصب، طالب المتهم برد المبلغ المالي، إلا أن الأخير بدأ في المماطلة، ما دفعه إلى نشر صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي للضغط عليه واسترداد أمواله. وعقب إجراء التحريات وتقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، وسبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا جنائية أبرزها النصب والتبديد والإتلاف.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المرور الجرائم الاستغلال الاحتيال العدالة

United States Latest News, United States Headlines