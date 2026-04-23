كشف ملابسات فيديو مزاعم انتشار الفوضى في أسوان.. والداخلية تكشف الحقيقة

الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل التحقيقات في فيديو متداول يزعم انتشار المشاجرات والأسلحة النارية والمخدرات في أسوان، وتوضح أن الواقعة تعود إلى مشاجرة بين طالبين أسفرت عن وفاة أحدهما، وأن ناشر الفيديو اعترف بعلمه بالتفاصيل الحقيقية ورغبته في زيادة المشاهدات.

كشفت الأجهزة الأمنية ب وزارة الداخلية المصرية تفاصيل التحقيقات في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي تضمن مزاعم كاذبة حول انتشار أعمال العنف والمشاجرات المسلحة وتداول المواد المخدرة في محافظة أسوان .

وقد أثار هذا الفيديو حالة من القلق والبلبلة بين المواطنين، مما استدعى تدخلًا سريعًا من الجهات الأمنية للتحقق من صحة الادعاءات الواردة فيه وكشف ملابسات الواقعة. وبالفحص الدقيق والتحريات المكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الذي قام بنشر الفيديو، وتبين أنه محاسب مقيم في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ولكنه ينحدر في الأصل من محافظة أسوان.

وعندما ووجه المحاسب بالتحقيق، اعترف بأنه قام بإعادة نشر الفيديو على الرغم من علمه المسبق بتفاصيله الحقيقية، وأن الواقعة التي يصورها الفيديو تعود إلى مشاجرة وقعت في السادس عشر من الشهر الجاري بين طالبين مقيمين في مدينة أسوان. وأفاد المحاسب بأنه لم يتحقق من صحة المعلومات الواردة في الفيديو قبل نشره، وأن الدافع وراء ذلك هو رغبته في زيادة عدد المشاهدات والتفاعل على صفحته الشخصية، دون أي اعتبار للعواقب المحتملة لهذا الفعل.

التحقيقات كشفت أن المشاجرة بين الطالبين نشبت بسبب خلافات شخصية تتعلق باللهو والترفيه، وتطورت إلى مشكلة عنيفة استخدم فيها أحد الطرفين سلاحًا أبيضًا، مما أدى إلى إصابة الطالب الآخر بجروح خطيرة. وعلى إثر ذلك، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولكنه توفي متأثرًا بجراحه. وقد قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على مرتكب الجريمة في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تتعامل بكل حزم مع أي محاولة لنشر الشائعات أو تداول المعلومات المضللة التي تهدف إلى إثارة الفتنة أو زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. وأوضحت الوزارة أنها تولي اهتمامًا بالغًا بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي محتوى ضار أو مخالف للقانون. كما حذرت الوزارة المواطنين من الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير المؤكدة، والتحقق من صحة أي معلومة قبل نشرها أو تداولها.

وفي سياق متصل، تؤكد وزارة الداخلية على التزامها الكامل بحماية الأمن العام ومكافحة الجريمة بكل صورها، وتشدد على أن أي شخص يرتكب فعلًا مخالفًا للقانون سيواجه العدالة. وتدعو الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو أي معلومات قد تساعد في الحفاظ على الأمن والاستقرار. كما تشدد الوزارة على أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسؤول وواعٍ، وعدم نشر أي محتوى قد يضر بالآخرين أو يثير الفتنة.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها ستواصل جهودها الحثيثة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحاسب الذي قام بنشر الفيديو، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة نشر الشائعات والمعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الإجراءات في ضوء حرص الوزارة على حماية المجتمع من الآثار السلبية للشائعات والمعلومات الكاذبة، وضمان وصول المعلومات الصحيحة والدقيقة إلى المواطنين





