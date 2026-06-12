كشف غش ثاني أكسيد التيتانيوم في عصير القصب وتفجر مشادة داخل مدرسة بالشرقية

تحقق مكثف لكشف استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم في عصير القصب ومعالجة حالة الاعتداء داخل فناء مدرسة إعدادية بالشرقية، مع توجيه إجراءات قانونية وتدابير وقائية لضمان سلامة المستهلكين والطلاب

تواصلت أجهزة حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية في تتبع وتوثيق حالات الغش التجاري التي تنتهك حقوق المستهلكين وتعرض صحتهم للخطر. وفي أحدث إحدى حملاتها، كشفت فرق التفتيش عن انتشار واسع لاستخدام ثاني أكسيد التيتانيوم في تصنيع عصير القصب، وهي مادة سُلطت عليها تحذيرات صحية صارمة بسبب مخاطرها الجسيمة عند الاستهلاك بجرعات غير مسموح بها.

وقد قامت الفرق الميدانية بزيارة أكثر من مائة محل تجاري في مختلف مناطق المملكة، ولاحظت أن أغلبها يضيف هذه المادة إلى العصائر بنسب تتجاوز الحد الأقصى المسموح به في المعايير الغذائية. وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، ما زالت عددًا من التجار يرفضون إيقاف هذا السلوك الغير قانوني، ما يقود السلطات إلى اتخاذ إجراءات إغلاق فورية للمحال المخالفة وتوجيه غرامات مالية ضخمة، إلى جانب رفع دعاوى قانونية ضد المسؤولين عن استيراد وتوزيع هذه المادة.

في الوقت نفسه، شهدت مدينة فاقوس، التابعة لمنطقة الشرقية، حالة اضطراب داخل أحد المدارس الإعدادية إثر مشادة كلامية تصاعدت إلى اعتداء جسدي. وفقًا للتحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، وقع الحادث داخل فناء مدرسة "ناصر بن عبدالله المسند" في قرية الديدامون، بعد انتهاء امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية. كانت المتورطة سيدة، تبلغ من العمر أربعون عامًا، تدعى مروة ع، تحاول استخراج ابنتها الطالبة رماً، البالغة من العمر 15 عامًا، من المدرسة.

وعند وصول المعلمة دعاء م، التي تبلغ من العمر 45 عامًا، إلى الفناء لتسليم المستندات اللازمة، اندلعت مشادة بين الطرفين بسبب رفض ابنة المعلمة مساعدة أخت مروة في حل أسئلة الامتحان. تصاعدت المشادة إلى ضربة جسدية موجهة من مروة إلى المعلمة، مما استدعى تدخل الأمن الداخلي لتقديم المساعدة وتوثيق الواقعة.

رغم عدم تقديم أي بلاغ رسمي من أولياء الأمور أو إدارة المدرسة، أفادت التحقيقات أن الحادث نتج عن توتر عاطفي وشخصي بين الطرفين، وهو ما يستدعي مراجعة سياسات الأمن داخل المدارس وتفعيل آليات الوقاية من مثل هذه الحوادث. تلعب الجهات المعنية دورًا محوريًا في معالجة هاتين الظاهرتين؛ فبالنسبة لحماية المستهلك، تم تكثيف الجهود لتوعية الجمهور بأضرار ثاني أكسيد التيتانيوم وتفعيل وضع العلامات التحذيرية على المنتجات المشكوك في سلامتها، كما تم إطلاق حملات إعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتنبيه إلى مخاطر استهلاك العصائر الملوثة.

أما في قطاع التعليم، فقد دعت إدارة وزارة التعليم إلى تعزيز إجراءات الأمن داخل المدارس، وتدريب الطاقم الإداري على التعامل مع النزاعات بين أولياء الأمور والمعلمين، وتطبيق نظام إشعارات فورية لإبلاغ الجهات المعنية عند حدوث أي طارئ. وتؤكد هذه الجهود أن حماية صحة المستهلك وسلامة البيئة التعليمية هما ركيزتان أساسيتان في بناء مجتمع آمن ومستدام، ويتطلبان تضافر جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الوطنية





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