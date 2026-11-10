كشف ملابسات فيديو مشاجرة بالشومة والأسلحة البيضاء في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو متداول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية، وتبين أنها وقعت بسبب خلاف بين محلي دواجن بدائرة مركز أولاد صقر.

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء. وبحسب البيان الأمني، تبين عدم ورود أي بلاغات إلى الأجهزة المختصة بشأن هذه الواقعة قبل إجراء الفحص.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المشاجرة وقعت بتاريخ 15 أكتوبر المنقضي بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، وأن سببها خلافات بين مالكة محل دواجن ومالك محل دواجن آخر وعاملين، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب تنافسهم على عملية البيع.

Also read نهاية 3.8 مليار دولار سنويا.. كيف يعيد ترامب رسم خريطة التحالف العسكري مع إسرائيل؟

تفاصيل المشاجرة في مركز شرطة أولاد صقر

وقعت المشاجرة بين طرف أول تمثله مالكة محل دواجن، وطرف ثانٍ يمثله مالك محل دواجن وعاملان يعملان معه، وفق ما أعلنته الأجهزة الأمنية. وأكدت الجهات أن أصل الخلاف يعود إلى المنافسة المباشرة على البيع داخل نطاق المركز.

وأشارت الجهات الأمنية إلى أن الطرف الثاني قام بالتلويح باستخدام عصا خشبية وسلاح أبيض أثناء الواقعة. ولم تتضمن البيانات الرسمية وصفاً إضافياً لمجريات الاشتباك، لذلك تقتصر المعلومات المؤكدة على ما ذكرته الجهات الرسمية دون غيرها.

Advertisement

وتؤكد هذه التفاصيل أن الفيديو المتداول يرتبط بواقعة محددة وقعت في تاريخ معلوم، وأن الأجهزة الأمنية تعاملت معها بعد تبين ملابساتها كاملة، بعيداً عن الادعاءات المنتشرة على الإنترنت.

أطراف الخلاف وأقوال المشتبه بهم في القضية

أقر طرفا المشاجرة، أمام الأجهزة الأمنية، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرجعا ذلك إلى الخلافات ذاتها بينهما. ويعد الطرفان في هذه المرحلة مشتبهاً بهما، ولا يُعتبر أي منهما مداناً قبل صدور حكم قضائي نهائي.

وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، وهو ما أثبتته الأجهزة الأمنية ضمن إجراءات الضبط والمواجهة. وتعكس هذه الاتهامات المتبادلة طبيعة الخلاف التجاري بين الطرفين، والذي بدأ من المنافسة على البيع داخل المركز.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن ضبط الطرفين تم بعد تحديد هويتهما، وأن الطرف الثاني أرشد عن العصا الخشبية والسلاح الأبيض المستخدمين في الواقعة، فتم ضبطهما بالكامل. وبهذا الإجراء أصبحت الأدوات المستخدمة في المشاجرة بحوزة الجهات المختصة.

Advertisement

الإجراءات القانونية وتحقيقات النيابة العامة

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة. وتتضمن التحقيقات الأدوات المضبوطة، والأقوال التي أدلى بها الطرفان أثناء المواجهة.

ولم يحدد البيان الأمني موعداً لجلسات التحقيق، ولم يعلن عن قرار نهائي بشأن القضية حتى الآن. ويبقى الفصل في الواقعة من اختصاص النيابة العامة، التي ستحدد الإجراءات التالية وفق ما يتوافر لديها من أدلة وأقوال.

ويُبرز هذا الإعلان الأمني أهمية التحقق من الأخبار والمقاطع المصورة المتداولة على الإنترنت قبل مشاركتها. فقد تبين أن الفيديو المتداول يعود إلى واقعة وقعت بتاريخ 15 أكتوبر المنقضي، وأن الأجهزة الأمنية لم تتلق بلاغات بشأنه قبل الفحص، وهو ما يوضح الفارق بين المحتوى المتداول والبلاغات الرسمية.