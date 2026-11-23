مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون يتولى مهام الأمن السيبراني مؤقتا حتى موافقة مجلس الشيوخ على ترشيح دونالد ترامب لكيرستن ديفيز للمنصب بشكل دائم amidst technical disruptions.

يحتل مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون الآن مسؤولية مؤقتة كمدير وطني للأمن السيبراني، بينما ينتظر مجلس الشيوخ التصويت النهائي للتأكيد على تعيين كيرستن ديفيز في هذا المنصب الحاسم بشكل دائم.

وقد دفع الدعم الواسع الذي حظيت به ديفيز لدى المسؤولين الأمريكيين إلى ترشيح الرئيس دونالد ترامب لها لهذا المنصب الرئيسي، مما يعكس رغبته في ضمان استمرارية قوية في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة التي تواجه البنية التحتية الأمريكية.

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آلية التعيين المؤقت وانتقال السلطة

تشغل كيرستن ديفيز حالياً منصب كبيرة مسؤولي المعلومات في وزارة الدفاع، والمعروفة رسمياً باسم البنتاغون، حيث من المقرر أن تخلف شون كيرنكروس في منصب المدير الوطني للأمن السيبراني.

يعتمد الإدارة الحالية على كلايتون، الذي عينه الرئيس دونالد ترامب مديراً للاستخبارات الوطنية في أغسطس الماضي، ثم أسند إليه لاحقاً الإشراف الشامل على ملف الذكاء الاصطناعي وتنسيق النهج الحكومي الموحد حيال تطوره السريع.

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بتولي كلايتون مسؤولية الأمن السيبراني مؤقتاً، يصبح مسؤولاً واحداً مكلفاً بدورين حيويين يتعلقان بالأمن القومي في وقت واحد، وذلك كجزء من عملية إعادة الهيكلة التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب لفريقه المعني بالشؤون السيبرانية.

مواقف الجهات الفاعلة والخبرات التقنية

صرح جاي كلايتون لصحيفة أكسيوس بأنه متحمس للعمل بشكل أوثق مع كيرستن ديفيز، مشيداً بالخبرة والقدرات اللازمة التي تمتلكها للمساعدة في التعامل مع البنية التحتية الرقمية للولايات المتحدة والتي تزداد تعقيداً وقوة.

وأضاف كلايتون أنه يتطلع للعمل مع فريق مكتب المدير الوطني للأمن السيبراني لضمان انتقال سلس لكيرستن إلى هذا الدور فور مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينها رسمياً، مما يضمن عدم حدوث فراغ إداري في حماية الشبكات.

تمتلك كيرستن ديفيز خبرة تقنية تقارب عقدين من الزمن، شغلت خلالها مناصب قيادية في شركات عالمية كبرى مثل يونيليفر، وإستي لودر، وباركليز إفريقيا، وهيوليت باكارد إنتربرايز، وسيمنز، مما يعزز جاهزيتها للتعامل مع التحديات التقنية المعقدة.

في سياق متصل، عمل كلايتون عن كثب مع مكتب المدير الوطني للأمن السيبراني، ومجلس الأمن القومي، ووكالة الأمن القومي، وغيرها من الوكالات الحكومية، من خلال دوره القيادي في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما نقلته أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض.

التأثيرات الواقعية والتحديات الأمنية المستقبلية

وقد أثارت أعطال تقنية وهجمات إلكترونية تم الإبلاغ عنها مؤخراً مخاوف كبيرة بشأن مدى هشاشة البنية التحتية الرقمية للولايات المتحدة، وسط تأكيد مسؤولين في الإدارة الأمريكية أنه لا توجد أدلة واضحة تشير إلى أن هذه الأعطال ناجمة عن هجمات سيبرانية منسقة.

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لعب كلايتون نفسه دوراً بارزاً في استجابة الإدارة الأمريكية للأزمة، إذ صرح للمشرعين الأمريكيين في اليوم الأربعاء بأن الانقطاعات التي شهدها النظام تبدو ناتجة عن مشكلات تقنية غير مترابطة وتحديثات روتينية للأنظمة بدلاً من تدخل خارجي.

أمضى كلايتون صباح الأحد في ظهور متواصل على قناة سي إن إن في برنامج حالة الاتحاد، وقناة إيه بي سي في برنامج هذا الأسبوع، وقناة فوكس نيوز صنداي، موضحاً فيها الأعطال التقنية الأخيرة ومخاوف الأمن القومي المرتبطة بها.

وحذر كلايتون على قناة سي إن إن من أن الأمريكيين يجب أن يتوقعوا المزيد من الأعطال والثغرات وانقطاعات الخدمة مع قيام الوكالات الحكومية والشركات بتحديث أنظمتها باستمرار، مما يستدعي يقظة دائمة.

وعلى قناة إيه بي سي، أكد كلايتون أن الانقطاعات واسعة النطاق الأخيرة لم تكن منسقة ولا مدعومة من قبل دولة أخرى، لكنه امتنع عن مناقشة التقارير المتعلقة بهجمات إلكترونية استهدفت مناطق أو جهات معينة بشكل تفصيلي.

تشرف كيرستن ديفيز بصفتها كبيرة مسؤولي المعلومات في البنتاغون على استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في وزارة الدفاع، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحديث الأنظمة القديمة وحماية الشبكات العسكرية من التلوث الرقمي.