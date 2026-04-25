كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء: رسائل قوية حول الأمن القومي والوضع الإقليمي

أكد الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء على تمسك مصر بأرضها ورفضها للمساومة، وحذر من التحديات التي تواجه المنطقة، وأكد على أهمية السلام والتعاون.

في ذكرى تحرير سيناء ، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة وطنية شاملة، أكد فيها على تمسك مصر الراسخ بأرضها ورفضها لأي مساومة على حقوقها. وأشار إلى أن الحق مهما طال الأمد، سيتحقق بالإيمان والعزيمة والعمل المخلص.

وأكد الرئيس أن سيناء جزء لا يتجزأ من الوطن، وأن جيش مصر الباسل هو الدرع والسيف الذي يحميها ويصونها. كما وجه الرئيس السيسي تحية تقدير للرئيس الراحل محمد أنور السادات، صاحب رؤية السلام، وللفريق القانوني والدبلوماسي المصري الذي استعاد طابا بالتحكيم الدولي، مؤكداً أن مصر استعادت سيناء بالسلاح والقانون والتفاوض.

وأشاد الرئيس بإرادة الدولة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية رغم التحديات الجسيمة التي واجهتها مصر والمنطقة، بما في ذلك الحرب على الإرهاب، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، والحرب الإيرانية، وتداعياتها الاقتصادية الثقيلة، مثل خسارة إيرادات قناة السويس ولجوء ملايين الوافدين. وشدد الرئيس على أن مصر تجاوزت الأزمات بفضل الله وعمل شعبها وتماسكه، وأصبحت واحة للأمن والأمان في محيط مضطرب. وأكد أن الدولة تدرك حجم الضغوط على الشعب، وتعمل على تخفيف الأعباء قدر الإمكان.

وحذر الرئيس من المساعي التي تهدف إلى إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط تحت دعاوى متطرفة، مؤكداً أن الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة يكمن في التعاون والبناء والسلام. وأكد على ضرورة احترام سيادة الدول ووقف محاولات تقسيمها، وإدانة الاعتداءات على الدول العربية الشقيقة، ودعم الحق العربي في المنظمات الدولية. وأخيراً، أكد الرئيس رفض مصر القاطع لأي مسعى لتهجير الفلسطينيين، وضرورة وقف الاعتداءات ضدهم، وأن خيار مصر هو السلام، القائم على القوة والحكمة





