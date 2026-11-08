كلمو يهدد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي بعد إنجاز تاريخي في دوري الأبطال

تحطم كومو الرقم القياسي بتسجيل تسعة أهداف خارج أرضه في دوري الأبطال، مما يهدد ترتيب إنتر ميلان الثاني في الدوري الإيطالي قبل مواجهتهما المصيرية.

تستضيف ميلان اليوم الأحد مواجهة حاسمة على ملعب جوزيبي مياتزا، حيث يلتقي إنتر ميلان بفريق كومو ضمن الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإيطالي ، في مباراة قد تعيد رسم خريطة الترتيب. يبتعد إنتر ميلان عن القمة بفارق نقطتين فقط عن كومو الذي يحل رابعاً برصيد 25 نقطة، مما يجعل الفوز هنا مفتاحاً للصعود إلى المركز الثاني في حال تعثر روما، والبقاء في مطاردة متصدري المسابقة لاتسيو. تواجه إدارة إنتر ميلان تحدياً كبيراً للتغلب على الزخم التصاعدي الذي يمر به فريق الضيف، خاصة بعد أن أظهر كومو مستوى استثنائياً في الملاعب الأوروبية، مما يضع ضغطاً نفسياً وتنافسياً هائلاً على الفريق المحلي. يهدف الفريقان إلى إثبات الهيمنة في البطولة، في وقت تزداد فيه المنافسة حول المقاعد الأوروبية بشكل ملحوظ مع اقتراب منتصف الموسم.

إنجاز تاريخي لكلمو في دوري الأبطال

يخوض فريق كومو هذه المباراة وهو يحمل معنويات عالية للغاية بعد تحقيقه فوزاً كاسحاً على مضيفه لنس الفرنسي بنتيجة 7-1، أمس الأربعاء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا. يمثل هذا الفوز ثالث انتصارات للفريق في المسابقة مقابل هزيمة وحيدة، وهو ما دفعه لترتيب رابع برصيد تسع نقاط، مما يعكس استمرارية الأداء الممتاز الذي يطمح إليه المدرب الإسباني سيسك فابريجاس. لقد وجه فابريجاس من خلال هذا الفوز رسالة واضحة وقوية للجمهور والمنافسين، مؤكداً جاهزية فريقه للفوز بأي منافس وفي أي ظروف رياضية صعبة، وهو ما ينعكس إيجاباً على ثقة اللاعبين بأنفسهم. يشكل هذا الفوز حدثاً تاريخياً لا يُنسى في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح كومو أول فريق في تاريخ المسابقة يسجل تسعة أهداف في مباراة واحدة خارج ملعبه.

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تحذيرات الإنتر وتأثير الغيابات

ينظر المدرب الروماني كريستيان كيفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، إلى إحصائيات أداء كلمو بقلق شديد، خاصة بعد الخيبة التي تسببها الهزيمة في ديربي ميلانو أمام ميلان بنتيجة 3-1. رد الإنتر على هذه الهزيمة بحزم من خلال الفوز على فينورد الهولندي بنتيجة 3-صفر في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وسعى كيفو لتحويل هذا الفوز إلى بداية جديدة للفريق في الموسم الحالي. أعرب كيفو عن وعد بتحسن أداء الفريق في المباريات المقبلة، في محاولة لتعزيز روح المعنوية قبل مواجهة الفريق الذي حقق رقماً قياسياً صعب الكسر. يعاني إنتر ميلان من غياب هام عن صفوفه، حيث سيفتقد جهود مهاجمه وقائده الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي سيواصل غيابه عن الفريق منذ إصابته في الشهر الماضي، وحتى نهاية فترة التوقف الدولي الأسبوع المقبل.

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صراع النجوم وتأثير المباريات القادمة

في المقابل، سيتولى اللاعب الأرجنتيني نيكو باز، نجم فريق كلمو، محور الحديث في المباراة القادمة، حيث سجل هدفاً مميزاً في المباراة الأخيرة، مما يزيد من توقعات الجمهور بحضور لافت له. تألق زميله اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس بشكل ملحوظ وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه إلى هذا النصر التاريخي الذي يضعهم في دائرة الضوء. يواجه إنتر ميلان تحدياً مزدوجاً في هذه المباراة، حيث يجب عليه تجاوز غياب قائده لاوتارو مارتينيز والتعامل مع خطورة هجوم كلمو الذي يمتلئ بالنجوم الصاعدة. تظل مواجهة اليوم بمثابة اختبار حقيقي لاستقرار الفريقين، خاصة أن نتائج الجولة الحادية عشر قد تؤثر بشكل كبير على صدارة المجموعة ومستقبل المسابقة.