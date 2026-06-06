كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ تحصل على الاعتماد الأكاديمي الأمريكي الكامل

نجحت كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في الحصول على الاعتماد الكامل للمحتوى العلمي لائحتها الدراسية من الجهات المختصة بالولايات المتحدة، دون أي ملاحظات، مما يسهل على خريجيها مزاولة المهنة في أمريكا.

حققت كلية العلاج الطبيعي ب جامعة كفر الشيخ إنجازًا أكاديميًا دوليًا جديدًا بعد نجاح ملف معادلة المحتوى العلمي للائحة الدراسية المعدلة لدى الجهات المختصة ب الولايات المتحدة الأمريكية، وحصوله على الاعتماد الكامل للمحتوى العلمي دون تسجيل أي ملاحظات أو نواقص، وفق أعلى أداة تقييم معتمدة (CWT6)، المستخدمة في أكثر من 40 ولاية أمريكية، من بينها ولاية فلوريدا.

يأتي هذا الإنجاز في إطار الرؤية الاستراتيجية للجامعة الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية وتعزيز توافق البرامج الأكاديمية مع المعايير الدولية للجودة والاعتماد الأكاديمي، برعاية الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس الجامعة. ويؤكد هذا الاعتماد التكافؤ الكامل للمحتوى العلمي للبرنامج الدراسي مع المعايير المهنية والأكاديمية المعتمدة بالولايات المتحدة، بما يسهم في تسهيل إجراءات تقدم خريجي الكلية لامتحانات مزاولة المهنة هناك، دون الحاجة إلى دراسة مقررات إضافية أو استكمال ساعات أكاديمية تعويضية.

وهذا بدوره يفتح آفاقًا واسعة أمام الخريجين للعمل في السوق الأمريكي، ويعزز من قدرتهم التنافسية على المستوى العالمي. وقد جاء هذا النجاح ثمرة جهود مكثفة وعمل متواصل استمر لفترة طويلة، عقب نتائج مراجعات أولية أظهرت الحاجة إلى استيفاء عدد من المتطلبات العلمية والأكاديمية وفق المعايير الدولية.

وعلى إثر ذلك، شكلت الكلية فريق عمل متخصص لمراجعة وتطوير المقررات الدراسية والمحتوى العلمي، وتحديث توصيفات المقررات والوثائق الأكاديمية، إلى جانب إعداد المراسلات العلمية والردود التوضيحية المطلوبة للجهات المختصة، حتى تم استكمال جميع المتطلبات بنجاح. وتُوجت هذه الجهود بصدور التقييم النهائي الذي أكد استيفاء اللائحة الدراسية لجميع المعايير الأكاديمية والمهنية المطلوبة وفق أداة التقييم (CWT6)، دون رصد أي ملاحظات أو نواقص، في شهادة دولية جديدة تعكس جودة وتميز البرنامج الأكاديمي بالكلية.

ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لسياسة التطوير المستمر التي تنتهجها الكلية، والتي تشمل تحديث المناهج بما يتواكب مع أحدث المستجدات في مجال العلاج الطبيعي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية الدولية. من جانبه، أكد الدكتور محمود محمد عويضة، عميد كلية العلاج الطبيعي، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الكلية بتنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز حضورها الأكاديمي دوليًا، وفتح آفاق أوسع أمام خريجيها للحصول على فرص مهنية وأكاديمية متميزة داخل مصر وخارجها، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في أسواق العمل الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن الكلية تواصل جهودها لتحقيق المزيد من الإنجازات، من خلال تطوير برامجها الأكاديمية ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بما ينعكس إيجابًا على جودة مخرجات التعليم. كما أثنى على دور فريق العمل الذي ساهم في إنجاز هذا الملف، مؤكدًا أن هذا النجاح هو دافع لمواصلة التميز والارتقاء بمستوى الكلية ليكون نموذجًا يُحتذى به في التعليم العالي المصري.

ويُتوقع أن يسهم هذا الاعتماد في جذب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة بالكلية، وتعزيز التعاون مع الجامعات الأمريكية في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات





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