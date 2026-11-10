كندا تكرم 25 امرأة في الأمن الدبلوماسي بالقاهرة احتفاءً بـ70 عاماً من التعاون

أقام السفير الكندي أولريك شانون حفل تكريم لـ25 امرأة في مجال الأمن الدبلوماسي بمقر إقامته بالقاهرة، مشيداً بدور مصر المستمر في تعزيز السلام والأمن خلال الذكرى السبعين لتأسيس قوات حفظ السلام.

استضاف سفير كندا لدى القاهرة، أولريك شانون ، مساء الثلاثاء الماضي، حفلاً استقبالياً مميزاً في مقر إقامته الرسمي، بهدف تكريم مجموعة من النساء اللاتي يعملن في مجالات الأمن، وتحديداً في قطاع الأمن الدبلوماسي وتأمين المنشآت التابعة للمؤسسات الدبلوماسية. جاء هذا الحدث تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات الحفاظ على الاستقرار وحماية المرافق الحيوية.

تكريس الجهود النسائية في القطاع الأمني

شهد الحفل الذي استمر لعامه الثالث على التوالي، منح شهادات تقدير لـ25 امرأة متميزة تعملن في مجال الأمن داخل العاصمة المصرية القاهرة. وقد تم اختيار هذه المكرمات بناءً على تأثيرهن الهادف الذي أحدثنه من خلال احترافيتهن العالية، وقدرتهن القيادية، والتزامهن الخدمي الراسخ تجاه مؤسساتهن وأمنائهم.

Also read طرح فيلم «صوفيا» لظافر العابدين في دور العرض المصرية 25 نوفمبر الجاري

أكد السفير أولريك شانون أن النساء المكرمات يمثلن طيفاً واسعاً ومتنوعاً من الأدوار الوظيفية داخل المؤسسات الأمنية، حيث تشمل هذه الوظائف حارسات الأمن في الخطوط الأمامية، والضابطات الميدانيات، والمشرفات على العمليات، بالإضافة إلى مديرات العمليات والمدربات المتخصصات في هذا المجال الحيوي.

تعزيز الشراكة الدبلوماسية عبر الدعم المؤسسي

خلال كلمته الرسمية في المناسبة، أعرب السفير شانون عن خالص تقدير الحكومة الكندية لوزارة الداخلية في مصر، متقدماً بالنيابة عن المجتمع الدبلوماسي المقيم بالشكر على دعمها المتواصل وتعاونها المستمر الذي لا يتزعزع. وأشار إلى أن مصر وكندا تتشاركان التزاماً راسخاً وطويل الأمد بقيم السلام والأمن، مما يجعل هذا التكريم فرصة لتعزيز الروابط الإنسانية والمؤسسية بين الجانبين.

Advertisement

وأوضح أن الهدف من وراء تكريم هؤلاء النساء هو تعزيز شبكة غير رسمية تهدف بشكل مباشر إلى دعم التطوير الوظيفي، وتوفير الإرشاد المهني، والاهتمام بالصحة العافية للعاملات في هذا القطاع. كما يسعى هذا النهج لتشجيع المزيد من النساء على الالتحاق بمهنة الأمن والتقدم فيها لتحقيق أعلى مستويات التميز.

الذكرى السبعينية لحفظ السلام الدولي

ارتبطت كلمة السفير بالذكرى السنوية السبعين لدور كندا المحوري في تأسيس مفهوم حفظ السلام العالمي، حيث صادف هذا الشهر ذكرى إنشاء قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة عام ألف وتسعمائة وستة وخمسين. جاء ذلك عقب أزمة السويس، حيث لعبت كندا دوراً ريادياً في تشكيل هذه البعثة التي تُعد الأولى من نوعها في العالم.

أسست بعثة حفظ السلام تلك الأساس لمفهوم حفظ السلام الحديث كما نعرفه اليوم، مما عزز مكانة كندا كمحور أساسي في الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار. ويأتي تكريم النساء في الأمن الدبلوماسي ضمن إطار هذا التاريخ المشترك، حيث يتم الاحتفاء بالجهود المستمرة التي تسهم في تحقيق الأهداف السلمية المشتركة بين الدول.