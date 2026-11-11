كندا: نزاع قضائي بين مالكي مزرعة نعامة والوكالة الفيدرالية حول الإعدام والتعويضات

نزاع قانوني حاد في كندا بين مالكي مزرعة 'يونيفرسال أوستريتش فارمز' والوكالة الفيدرالية بشأن إعدام 300 نعامة بسبب إنفلونزا الطيور ومصادرة البيض وتعويضات million دولار.

أعاد مالكو مزرعة "يونيفرسال أوستريتش فارمز" في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية، كارين إسبرسن و ديف بيلينسكي ، إشعال الجدل القانوني والاقتصادي بعد مرور عام على تنفيذ السلطات قراراً بإعدام أكثر من 300 نعام ة. جاء هذا التطور عقب رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية والسلطات الصحية، متهمين إياها بتهميش حقوق المزارعين واختفاء 37 نعام ة دون تفسير، بالإضافة إلى مصادرة نحو 1200 بيضة لم يتم تعويض أصحابها عنها.

تفاصيل تفشي الفيروس وإجراءات الإعدام

تعود جذور الأزمة إلى ديسمبر 2024، عندما رصدت السلطات تفشياً خطيراً لفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى (HPAI) داخل المزرعة الواقعة في منطقة إيدجوود. وتسبب هذا التفشي الوبائي في نفوق نحو 70 نعامة من القطيع، مما دفع الوكالة الفيدرالية إلى إصدار أمر صارم بإعدام جميع الطيور المتبقية بحلول الأول من فبراير 2025.

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واجه هذا القرار مقاومة شرسة من قبل المالكين الذين اعترضوا على الإجراءات، مؤكدين أن عدداً من الطيور الناجية قد تعافى تماماً من المرض وأصبح بصحة جيدة تسمح له بالاستمرار. وقام المالكون بطعن القرار القضائي أمام المحاكم الكندية في محاولة لمنع التنفيذ، إلا أن المحكمة الفيدرالية رفضت طلباتهم لإعادة النظر في الأمر في مايو 2025، لتستمر المعارك القانونية حتى نوفمبر من العام نفسه حيث بدأت السلطات بتنفيذ عملية الإعدام النهائية.

خلافات حول أعداد النعام ومصير البيض

برزت خلافات جديدة وحادة بشأن العدد الدقيق للطيور التي كانت موجودة فعلياً بالمزرعة وقت تنفيذ الأوامر، حيث يدعي المالكون أن القطيع كان يضم 351 نعامة، بينما تم احتساب التعويضات عن 314 طائراً فقط. وتشير الدعوى القضائية إلى أن الفارق البالغ 37 نعامة اختفى دون أن تقدم السلطات أي تفسير واضح لمصير هذه الطيور المفقودة.

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من جانبها، قدمت وكالة التفتيش الغذائي الكندية رواية مختلفة في تحديث نشرته خلال أكتوبر 2025، حيث قدرت عدد الطيور الموجودة بالمزرعة بما يتراوح بين 300 و330 نعامة. وأشارت الوكالة إلى أن المزرعة لم تقدم السجلات الرسمية للقطيع التي طلبتها، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان الاختلاف في الأعداد ناتجاً عن مبالغة أصحاب المزرعة أم عن حالات نفوق لم يتم الإبلاغ عنها.

لم تقتصر المطالب المالية على الطيور فحسب، بل شملت أيضاً نحو 1200 بيضة جرى الاستيلاء عليها خلال العملية. يؤكد المالكون أنهم لم يستردوا هذه البيضات ولم يحصلوا على تعويض مقابلها، مشيرين إلى أنها كانت مخصصة لمشروع بحثي وتجاري ضخم لتطوير مكملات غذائية، وقد استثمروا أموالاً طائلة في إعداد المنتج استعداداً لإطلاقه في الأسواق.

التداعيات الاقتصادية والموقف الرسمي

وفقاً للدعوى، كان المشروع التجاري يستهدف تحقيق إيرادات تتجاوز 200 مليون دولار، ويقول المالكون إن مصادرة البيض والتخلص منه لاحقاً أدت إلى انهيار المشروع بالكامل. هذا الانهيار دفعهم للمطالبة بتعويضات ضخمة عن الخسائر المباشرة والفرصة التجارية التي فقدوها نتيجة التدخل الحكومي.

في المقابل، أكدت وكالة التفتيش الغذائي الكندية أنها لم تتلقَ أي مستندات أو وثائق تثبت أن المزرعة كانت تجري الأبحاث المشار إليها أو تستعد بالفعل لإطلاق المنتج المزعوم. وبررت الوكالة قرارها الصارم بضرورة القضاء على العدوى ومنع انتشار الفيروس الفتاك إلى مناطق أخرى، خاصة أن سلالات مثل H5N1 يمكن أن تنتقل إلى الثدييات والبشر.

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على صعيد التطورات القانونية الأخيرة، رفعت الشركة المالكة للعقار المؤجر الذي تقع فيه المزرعة، دعوى قضائية جديدة في 30 أكتوبر 2026 ضد وكالة التفتيش الغذائي والحكومة الفيدرالية والشرطة الملكية الكندية. وأكدت الوكالة علمها بالدعوى الجديدة، مشيرة إلى أنها ستقدم ردها الرسمي في الوقت المناسب، بينما لم تصدر الشرطة الملكية أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن.