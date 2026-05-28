كندا تختار طائرات رادار من ساب وبومباردييه لتقليل الاعتماد على المعدات الأمريكية

رئيس الوزراء الكندي يعلن عن صفقة جديدة لشراء طائرات إنذار مبكر سويدية‑كندية، مؤكداً أن 70% من ميزانية الدفاع ستُصرف على مصادر غير أمريكية.

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الأربعاء أن حكومته قررت منذ أيام قليلة توجيه استثماراتها العسكرية إلى نظام رادار جوي متقدم من إنتاج شركة " ساب " السويدية والشركة الكندية " بومباردييه "، مخلفة عن الاعتماد على الأنظمة الأمريكية التقليدية.

يهدف هذا القرار إلى تعزيز القدرة الدفاعية لكندا من خلال طائرات إنذار مبكر تُبنى على منصة "بومباردييه جلوبال 6500" التي تُصنع محلياً، ما يدعم قطاع التصنيع الوطني ويقلل من الاعتماد على التوريدات الأمريكية. وأوضح كارني أن الطائرة الجديدة ستحمل مكونات أمريكية بنسبة لا تتجاوز 20٪ فقط، وهو ما يُظهر رغبة الحكومة في الحفاظ على قدر من التعاون التقني مع الولايات المتحدة دون الاعتماد الكامل على معداتها.

يأتي هذا التحول في ظل انضمام كندا إلى صندوق دفاعي رئيسي تابع للاتحاد الأوروبي العام الماضي، ما يعكس توجهاً واضحاً لتقليل الاعتماد على الشريك العسكري التقليدي وإحياء علاقة التعاون الأوروبي-الكندي في المجالات الأمنية





