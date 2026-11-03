كهرباء لبنان: إجراءات قطع التيار عن المرافق المتخلفة عن السداد

مؤسسة كهرباء لبنان تعلن بدء تحديث لوائح الاشتراكات وقطع التيار عن مؤسسات عامة متخلفة، مع تفادي الانقطاع عن مطار رفيق الحريري بعد تعهد الإدارة بدفع المستحقات المالية.

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان رسمياً صباح يوم الاثنين عن بدء تطبيق إجراءات حازمة تشمل قطع التيار الكهربائي عن عدد من المرافق العامة ، وذلك رداً على التخلف المستمر عن سداد فواتير الاستهلاك المالي. وقد صدر هذا الإعلان في بيان رسمي صادر عن مجلس الإدارة، مما أثار موجة من الجدل والقلق العام حول حجم المؤسسات التي ستشهد انقطاعاً للتيار الكهربائي على ضوء الأزمة المالية المستمرة.

إجراءات تحديث اللوائح المالية والإدارية

أكدت المؤسسة في بيانتها الرسمي أن الخطوة الأولى تتضمن تحديث شمولي ودقيق للوائح اشتراكات الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات التي تعاني من تأخر في تسديد الديون المستحقة. ونوّهت المؤسسة إلى أنها ستقوم بنشر بيان تفصيلي لاحقاً يوضح مجريات اليوم والإجراءات التنفيذية التي سيتم اتخاذها، مشيرة إلى أنها ستكشف عن أسماء المؤسسات المحددة التي سيشملها قرار انقطاع التيار.

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تفادي الانقطاع عن المطار الدولي

في سياق متصل، ساد القلق الشديد في الأيام الأخيرة بشأن إمكانية قطع الكهرباء عن مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت، نظراً لأهميته الاستراتيجية. وتمكنت إدارة المطار من تجنب هذا السيناريو الكارثي من خلال تعهد رسمي بدفع المستحقات المالية المتأخرة، مما أبقاه يعمل بشكل طبيعي وتجنب تعطيل حركة الملاحة الجوية الحيوية للبلاد.

كانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن المطار قد شهد انقطاعاً طفيفاً للتيار الكهربائي قبل أيام قليلة، مما تسبب في ارتباك كبير داخل المرفق وفي عمليات الطيران. ويُعد مطار رفيق الحريري المرفق الجوي الوحيد الذي يخدم نقل الركاب حالياً في لبنان، بانتظار بدء العمل الفعلي في مطار جديد تم افتتاحه مؤخراً في شمال البلاد.

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خلفية زمنية وتاريخ انقطاع التيار

تأتي هذه الإجراءات بعد أحداث محددة سجلها السجل الزمني، حيث انقطع التيار الكهربائي صباح يوم الأربعاء الواقع في 28 أكتوبر/تشرين الأول عن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لساعات طويلة. واستمر هذا الانقطاع المثير للقلق حتى فترة بعد الظهر، مما دفع المسؤولين إلى اتخاذ موقف حازم لمنع تكرار مثل هذه الوقائع في المستقبل عبر الالتزام المالي الصارم.

موقف الجهات المعنية والمستقبل

وتأييداً لهذا المسار، نقلت وسائل الإعلام المحلية عن وزير الطاقة جو صدي تأكيده خلال يوم السبت دعمه الكامل لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان في اتخاذ قرار قطع التيار عن المرافق العامة المتخلفة عن سداد مستحقاتها المالية. ويهدف هذا الموقف الرسمي إلى تعزيز الضغط المالي والإداري لضمان استدامة خدمة الكهرباء وعدم تعثرها بسبب ديون المتلقين من القطاع العام.