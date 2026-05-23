كهرباء الإسماعيلية والمقاولون العرب تعادلان في الدوري المصري - شارك في المجموعة الأولى عشرة - استادمنا!

انتهت مباراة كهرباء الإسماعيلية والمقاولون العرب، بتعادل مثير بنتيجة هدفين لمثلهما، مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مجموعة الهبوط في الدوري المصري.

تقدم المقاولون العرب بهدف أول أحرزه عمر الوحش عن طريق ركلة جزاء نفذها بالدقيقة 9، ثم تعادل علي سليمان لصالح كهرباء الإسماعيلية بالدقيقة 19، قبل أن يضيف شكري نجيب الهدف الثاني للمقاولون بالدقيقة 36 من زمن الشوط. وفي الشوط الثاني نجح محمد السيد شيكا، في تسجيل هدف تعادل كهرباء الإسماعيلية عند الدقيقة 90+2 عن طريق ركلة جزاء، بينما تعرض محمد حامد لاعب المقاولون للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني عند الدقيقة 90.

بهذا التعادل ضمن المقاولون العرب البقاء في الدوري المصري إذ يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 35 نقطة، في المقابل، تأكد هبوط كهرباء الإسماعيلية إلى دوري المحترفين بعدما أصبح رصيده 31 نقطة في المركز الحادي عشر.





