كهرباء لبنان تبدأ قطع التيار عن مرافق عامة متخلفة عن السداد

مؤسسة كهرباء لبنان تعلن إجراءات قطع التيار عن إدارات متخلفة، مع استثناء مطار رفيق الحريري الدولي بعد التزامه بسداد الديون.

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان صباح يوم الاثنين عن بدء تنفيذ إجراءات قطعية لقطع التيار الكهربائي عن عدد من المرافق الحكومية والبلديات التي تتخلف عن تسديد فواتير الاستهلاك المالية المستحقة عليها. جاء هذا الإعلان الرسمي لتوضيح الموقف بعد أن انتشرت تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية تشير إلى احتمال تجميد التيار الكهربائي عن مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت.

استثناء المطار والتزام الإدارة المالية

نجح مطار رفيق الحريري الدولي في تجنب وقف إمدادات الكهرباء عن مرفقه الحيوي، وذلك بفضل التزام إدارة المطار الرسمية بدفع جميع المستحقات المالية المتأخرة للمؤسسة المشغلة للشبكة. وقد تم حل الأزمة المالية التي كانت تهدد بقطع التيار، مما يضمن استمرار العمل السلس وعدم تعطيل حركة الملاحة الجوية داخل المرفق الوحيد النشط حالياً في البلاد.

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تأثيرات سابقة وحالة من القلق العام

كانت البلاد قد شهدت حالة من الارتباك الكبير وقلق المسافرين بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن المطار لساعات قليلة خلال الأيام الماضية، حيث امتد الانقطاع من صباح يوم الأربعاء الواقع في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر حتى فترة ما بعد الظهر. وقد تسببت هذه الوقفة الفنية في إرباك شديد لإدارة المرفق الجوي وفي حركة الطائرات القادمة والمغادرة، مما دفع المسؤوليين للتدخل السريع لحلحلة الوضع.

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دعم سياسي وتوضيحات إدارية قادمة

أكد وزير الطاقة والموارد المائية جو صدي، خلال تصريحات أدلى بها يوم السبت الماضي، دعمه الكامل والرسمي لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان في اتخاذ قرار قطع التيار عن المرافق العامة غير الملتزمة بالدفع. وفي الوقت الراهن، أكد مجلس الإدارة أن التحديث جارٍ على لوائح الاشتراكات الخاصة بالإدارات الحكومية والبلديات المتخلفة، مع وعد بنشر بيان تفصيلي لاحقاً يوضح أسماء المؤسسات التي ستخضع للإجراء.