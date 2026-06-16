كواليس معسكر الفراعنة في مونديال 2026: انسجام قيادي وتألق لافت للنجوم

كشف المنسق الإعلامي لمنتخب مصر محمد مراد عن تفاصيل الأجواء الإيجابية داخل معسكر المنتخب في كأس العالم 2026، مسلطاً الضوء على العلاقة القوية بين محمد صلاح وحسام حسن والدعم النفسي للاعبين.

شهدت الأوساط الرياضية المصرية حالة من الترقب والمتابعة الدقيقة لتفاصيل معسكر المنتخب الوطني المصري المشارك في منافسات كأس العالم 2026 ، حيث خرج المنسق الإعلامي للفراعنة، محمد مراد، بتصريحات شاملة كشفت عن كواليس دقيقة تعكس حجم الاستقرار والهدوء الذي يسيطر على أجواء الفريق في هذه المرحلة الحاسمة من مشوارهم المونديالي.

وأكد مراد أن هناك حالة من التناغم الفريد والانسجام التام الذي يربط بين كافة عناصر الفريق، سواء على مستوى اللاعبين أو الجهاز الفني بقيادة المدير الفني حسام حسن، مشيراً إلى أن هذا الترابط لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة عمل دؤوب وتفاهمات مستمرة تهدف إلى وضع مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار، مما خلق بيئة إيجابية تساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم في الملاعب العالمية. وفي سياق حديثه عن العلاقة بين القائد محمد صلاح والمدير الفني حسام حسن، نفى مراد بشكل قاطع وجود أي خلافات أو توترات بين الطرفين، بل وصف العلاقة بأنها مميزة ومبنية على الاحترام المتبادل والتقدير المتبادل للأدوار.

واستشهد مراد بموقف لافت حدث خلال المباراة القوية أمام المنتخب البلجيكي، حيث ظهر نضج محمد صلاح القيادي عندما تدخل بحكمة وهدوء لتهدئة حسام حسن أثناء اعتراض الأخير على قرار تحكيمي أثار الجدل بخصوص اللاعب أحمد سيد زيزو، وهو ما يعكس التكامل بين رؤية المدير الفني المندفعة من أجل حقوق فريقه، وبين حكمة القائد الذي يسعى للحفاظ على توازن الفريق وتجنب أي ضغوط إضافية قد تؤثر على سير المباراة. ولم يتوقف اهتمام الجهاز الفني عند الجوانب التكتيكية فحسب، بل امتد ليشمل الدعم النفسي والمعنوي للاعبين، وهو ما تجلى في الجلسة الخاصة التي عقدها حسام حسن مع النجم محمود حسن تريزيجيه.

هذه الجلسة جاءت بعد عدم مشاركة تريزيجيه في اللقاء الأخير، حيث حرص المدير الفني على تطييب خاطره وشرح الأسباب الفنية لعدم مشاركته، مؤكداً له أهميته الكبيرة في حسابات المنتخب، مما يبرز حرص الجهاز الفني على الحفاظ على الروح المعنوية العالية لجميع أفراد القائمة، وضمان أن يكون كل لاعب على أتم الاستعداد النفسي والبدني للمشاركة في أي لحظة يطلب فيها ذلك، وهو نهج إداري يساهم في تقليل الفجوات داخل غرفة الملابس وزيادة تلاحم الصفوف.

وعلى صعيد الأداء الفني الفردي، أشاد محمد مراد بالمستوى الاستثنائي الذي ظهر به اللاعب إمام عاشور، واصفاً إياه بأنه كان القلب النابض لمنتخب مصر في المباراة الأخيرة، حيث تميز برؤية ثاقبة في توزيع اللعب وقدرة عالية على التحكم في رتم المباراة في وسط الملعب، وهو ما جعله يستحق عن جدارة الحصول على جائزة رجل المباراة، وسط إشادات واسعة من النقاد والمتابعين بقدرته على صناعة الفارق في المواعيد الكبرى.

ولم تقتصر الإشادات على المستوى المحلي، بل امتدت لتشمل اعترافات عالمية، حيث كشف المنسق الإعلامي عن موقف لافت حدث عقب المباراة، يتمثل في حرص الأسطورة الألمانية السابق شفاينشتيجر على لقاء الظهير المصري محمد هاني، حيث قام النجم الألماني بتوجيه كلمات ثناء وإعجاب بالأداء الدفاعي والهجومي المتوازن الذي قدمه هاني خلال المواجهة، وهو أمر يعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبين الشباب ويؤكد أن المدرسة المصرية في كرة القدم قادرة على لفت أنظار كبار نجوم اللعبة عالمياً.

وفي الختام، تطرق محمد مراد إلى الجوانب اللوجستية والمكانية، مؤكداً أن اختيار مدينة سبوكين الأمريكية مقراً لإقامة المنتخب كان اختياراً موفقاً للغاية، حيث توفر المدينة أجواءً من الهدوء والسكينة بعيداً عن صخب الإعلام والضغوط الجماهيرية، مما وفر للاعبين والجهاز الفني بيئة مثالية للتركيز الذهني والعمل البدني الشاق، وهذا الاستقرار في مقر الإقامة انعكس بشكل مباشر وملموس على جودة التدريبات وعلى الأداء العام للفريق في المباريات، مما يجعل الفراعنة في حالة من الجاهزية القصوى لمواصلة مشوارهم في البطولة بكل ثقة وإصرار على تحقيق نتائج مشرفة تليق باسم ومكانة الكرة المصرية





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منتخب مصر كأس العالم 2026 حسام حسن محمد صلاح إمام عاشور

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