كواليس فترة معتمد جمال في قيادة الزمالك: تحقيق حلم شخصي، أرقام تاريخية جديدة، ومشاكل في الفريق

كشف معتمد جمال عن كواليس الفترة التي تولى خلالها القيادة الفنية لنادي الزمالك، مؤكدًا أن التتويج بلقب الدوري كان بمثابة تحقيق حلم شخصي انتظره لسنوات طويلة، سواء قبل توليه المهمة أو بعدها. تحدث عن رحيل لاعبين مثل دونجا وناصر ماهر، وكيف كان يتحمل جون إدوارد الأعباء المالية داخل النادي، كما أشاد بالدور الكبير الذي لعبه في ذلك الوقت. كما تحدث عن مباراة سموحة، ومواجهتهما مع اتحاد العاصمة، وكيف بدأ المباراة بشكل قوي ونجح في التسجيل مبكرًا، لكنه كان يعاني من الإرهاق والخوف من فقدان النتيجة. كما تحدث عن ركلة الجزاء، وكيف طلب من أحمد فتوح إبلاغ حسام عبد المجيد بترك تنفيذ الركلة لـ عبدالله السعيد أو عدي الدباغ، بسبب معرفة الحارس مصطفى شوبير بطريقة تسديد حسام بحكم تواجدهما معًا في المنتخب.

