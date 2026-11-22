نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يكشف تفاصيل رحيل حسام حسن وتعاقد علي ماهر وينفي تدخل محمد صلاح، مع تشديده على الانضباط في معسكر كأس العالم 2026.

أفصح خالد الدرندلي ، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة الكواليس المحيطة بقرار رحيل حسام حسن من منصبه كمدرب للمنتخب الأول، مؤكدًا أن هناك انفصالًا كاملاً بين هذا القرار وتدخل محمد صلاح في الأمور الفنية.

تفاصيل رحيل حسام حسن وتعاقد علي ماهر

كشف الدرندلي أن الاتفاق النهائي لتجديد التعاقد مع حسام حسن وإبراهيم حسن تم الإعلان عنه رسميًا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة استضافة البطولة العالمية، دون أن تستغرق المفاوضات وقتًا طويلاً أو تنطوي على خلافات مالية.

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وعلى النقيض من ذلك، أشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن التواصل مع المدرب علي ماهر بدأ مباشرة عقب انتهاء مباراة فريقه سيراميكا كليوباترا، حيث عقدهم جلسة سريعة داخل مقر المنتخبات الوطنية في مشروع الهدف.

وقد حضر هذه الجلسة طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتم خلال أقل من 10 دقائق الاتفاق على كافة التفاصيل وإجراءات تشكيل الجهاز الفني الجديد دون أي تدخل إداري في اختياراته.

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نفي تدخل محمد صلاح وحسم الجدل الفني

نفى الدرندلي بشدة ما تردد عن تدخل محمد صلاح في قرار رحيل حسام حسن، مؤكدًا أن العلاقة بينه وبين اللاعب تمتد منذ سنوات طويلة ويعرف جيدًا شخصيته واحترافيته الذي لا يسمح بمثل هذه التصرفات.

وأوضح أن قرار الرحيل كان مرتبطًا بظروف واعتبارات خاصة بالمرحلة الزمنية وليس بتقييم فني لمسيرة المدرب، كما نفى أن تكون زيارة هاني أبو ريدة إلى تركيا مرتبطة بمحاولة حل أزمة بينهما.

وكشف نائب رئيس الاتحاد أن اجتماعًا جمع بينه وبين هاني أبو ريدة وإبراهيم حسن قبل رحيل الجهاز الفني بيومين كان فقط للتنسيق والترتيب الجيد لمباراة مالاوي دون أي نية مطروحة وقتها لفسخ التعاقد.

أجواء المعسكر ومستجدات الملف الإداري

استعرض الدرندلي أجواء معسكر المنتخب خلال المشاركة في كأس العالم 2026، مشيدًا بحالة الانسجام التي جمعت بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، حيث كانت الروح المعنوية مرتفعة ولم تحدث أي تجاوزات.

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كما أوضح أن رحيل باسم علي عن الجهاز جاء بضرورة الالتزام بلوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، مع وجود توجه للاستفادة من خبراته في الجهاز الإداري أو الفني للفرق الأخرى.

كما أكد الدرندلي أن جميع أعضاء مجلس الإدارة كانوا متفقين مع موقف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد في الدفاع عن الحارس محمد الشناوي وقيمة تاريخه، موضحًا أن المكافآت كانت تصرف بانتظام وفق اللائحة المعتمدة.