كوب 31 في أنطاليا: تحذيرات من كوارث مناخية وأمل في تسريع القرارات

افتتاح مؤتمر كوب 31 في أنطاليا يجمع تركيا وأستراليا لتحذير المجتمع الدولي من تجاوز 1.5 درجة حرارة، مع دعوات عاجلة لتمكين الطاقة الكهربائية والحد من انبعاثات الميثان.

افتتحت تركيا وأستراليا مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ( كوب 31) في مدينة أنطاليا اليوم الاثنين، في ظل دعوة مشتركة من الدولتين المضيفتين إلى ضرورة تسريع وتيرة التقدم والتصميم في معركة مكافحة التغير المناخي. جاء هذا الافتتاح بعد فترة من التأجيل كانت مرتبطة بمناقشات مستمرة حول أجندة المؤتمر، مما أثار مخاوف جدية من عواقب تأخير العمل الفعّال.

تحذيرات حرجة من تكاليف التأجيل

قال وزير البيئة التركي ورئيس قمة كوب 31، مراد كوروم، للمندوبين خلال افتتاح المؤتمر إن التأخير في اتخاذ إجراءات حاسمة سيترتب عليه واحدة من أثقل التكاليف في تاريخ العمل المناخي. شدد كوروم على أن تأجيل الاستثمار في بناء القدرات الصامدة أمام الكوارث اليوم، قد يعرض البشرية لتكلفة كارثية في المستقبل القريب.

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أضاف الوزير التركي أن الفشل في توفير التمويل اللازم لحماية المجتمعات اليوم، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير في الأيام المقبلة. أكد كوروم أن هناك علاقة مباشرة بين سرعة الاستجابة المالية والتقنية الحالية، وخطورة الكوارث المستقبلية، مشدداً على أن الوقت ليس متاحاً للتردد.

أرقام قياسية وواقع علمي قاسٍ

أقر وزير المناخ الأسترالي وكبير مفاوضي قمة أنطاليا، كريس بوين، بأن تحقيق هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند مستوى 1.5 درجة مئوية أصبح أمراً غير مرجح على الإطلاق. أشار بوين إلى أن أحدث الأبحاث العلمية المتاحة تؤكد أن البشرية على وشك تجاوز هذا الحد الحرج، مما يستدعي إعادة النظر في أولويات التفاوض.

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أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن التقدم المحرز حتى الآن بعيد كل البعد عن كونه سريعاً أو عادلاً بما يكفي لمواكبة حجم التهديد. دعا ستيل المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز استخدام الطاقة الكهربائية بشكل واسع، وخفض انبعاثات غاز الميثان الذي يتميز بتأثيره الشديد على الاحتباس الحراري.

تقارير الأرصاد الجوية تضيف بعداً جديداً

انطلقت المفاوضات في كوب 31 بالتزامن مع صدور أحدث تقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن حالة المناخ، والتي تشير إلى أن عام 2027 قد يكون الأكثر حرارة على الإطلاق. ذكرت الأمينة العامة للمنظمة، سيليستي ساولو، في جنيف، أن ظاهرة "إل نينيو" الحالية تعمل كـ"مضاعف للمخاطر"، مما يزيد من حدة الكوارث الطبيعية.

قالت ساولو إن موجات الحر، والأعاصير المدارية، والعواصف المطيرة تتصاعد وتتفاقم بوتيرة أسرع بكثير مما كانت تشير إليه خطوط الأساس التاريخية السابقة. أشار التقرير الصارم إلى أن السنوات الأربع الماضية، والتي تمتد من عام 2023 إلى عام 2026، كانت الأكثر دفئاً في تاريخ البشرية المسجل.

توقعات مستقبلية وتحديات التمويل

كشف تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن متوسط مستوى سطح البحر العالمي سجل مستوى قياسياً مرتفعاً غير مسبوق في عام 2026، مما يهدد الدول الجزرية والسواحل المنخفضة. يتولى تركيا الاجتماع الرئاسي ممثلة في وزير البيئة مراد كوروم، بينما يتولى الأسترالي كريس بوين منصب رئاسة المفاوضات لضمان استمرار الحوار.

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تستمر المفاوضات في أنطاليا تحت ظلال هذه التحذيرات العلمية الصارمة، حيث يسعى المندوبون من مختلف الدول للتوصل إلى آليات تمويل جديدة وتنفيذية تسارع من وتيرة خفض الانبعاثات. يركز الجانب التركي والأسترالي على جعل هذه النسخة من المؤتمر نقطة تحول حقيقية نحو تنفيذ وعود الحماية المناخية التي تم تداولها في السنوات الماضية.