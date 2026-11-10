الحكومة الكورية الجنوبية توافق على توسيع نطاق مهمة وحدة تشونغهاي البحرية قرب مضيق هرمز، بينما تحذر إيران من أي دور عسكري مشترك مع الولايات المتحدة في المنطقة.

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية رسمياً عن توسيع نطاق المهمة البحرية لـ وحدة تشونغهاي لتشمل المياه الواقعة جنوب سلطنة عمان بالقرب من مضيق هرمز ، وذلك استجابة لضغوط دبلوماسية أمريكية متواصلة. تأتي هذه الخطوة في أعقاب أشهر من التفاوض والمفاوضات التي هدفت إلى تأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي الذي يعد شرياناً حيويًا للتجارة العالمية والطاقة.

تفاصيل توسيع المهمة البحرية

وقد اعتمدت وزارة الخارجية هذا القرار لضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين في المنطقة ولحماية المصالح الاقتصادية للبلاد التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة عبر المضيق. تسعى سيول من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز دور وحدة تشونغهاي مع الالتزام الصارم بمبدأ الحياد في النزاع المتصاعد، مما يوضح نواياها السلمية رغم وجودها في منطقة خلافية.

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وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أن هذا القرار يأتي في سياق حرص الحكومة على الحفاظ على استقرار الإمدادات الغذائية والطاقة، حيث يعد مضيق هرمز نقطة عبور حرجة للعديد من السلع الاستراتيجية. يهدف التوسيع الجديد إلى ضمان استمرارية العمل البحري دون الانجراف إلى صراعات إقليمية أوسع، وذلك بالتعاون مع شركاء دوليين يشاركونهم القلق بشأن أمن الملاحة.

المواقف الدولية والتحذيرات الإيرانية

في المقابل، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسميع بقائي تحذيراً صريحاً لكوريا الجنوبية، مطالبا إياها بالامتناع عن إرسال قواتها لتنفيذ عمليات بحرية محددة تهدف إلى المساعدة في إعادة فتح المضيق إذا أدت إلى تصعيد. وأشار بقائي إلى أن الوضع في المنطقة أصبح معقداً للغاية، وأي تدخل عسكري قد يخل بالتوازن الحالي.

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وأكد بقائي أن العلاقات بين كوريا الجنوبية وإيران تعود إلى أكثر من 60 عاماً، مشدداً على ضرورة عدم اعتبار سيول شريكة في أي عدوان عسكري. وحذرت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج سابقاً من أي تصرف قد يفسر على أنه تحالف عسكري مع الولايات المتحدة في المنطقة، مما يعكس الحساسية الدبلوماسية بين الطرفين.

الآثار الاقتصادية والسياسية

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العقوبات الغربية على إيران آثاراً اقتصادية كبيرة، حيث أشار محللون إلى أن العقوبات كبدت أوروبا خسائر تريليونية، مما دفع العديد من الدول إلى البحث عن توازن في سياساتها الخارجية. تعتمد كوريا الجنوبية بشكل كبير على صادراتها واستيراد الطاقة، مما يجعل أمن مضيق هرمز أولوية وطنية قصوى للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.

وتواصل الحكومة الكورية الجنوبية حوارها مع إيران والدول الأخرى المعنية لضمان عدم تصاعد الحدة، مع الحرص على تقديم التوضيحات اللازمة حول طبيعة مهمة وحدة تشونغهاي. تهدف سيول من خلال هذا النهج إلى تحقيق استقرار إقليمي طويل الأمد يحمي مصالحها الاقتصادية ويحافظ على علاقاتها الدبلوماسية مع كافة أطراف النزاع.