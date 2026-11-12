كوشنر: زيلينسكي يؤكد قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها رغم تداعيات الحرب

جارد كوشنر يكشف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد استمرار قدرة بلاده على الدفاع الذاتي، مشيدا بنتائج محادثات تبادل الأسرى مع المفاوضين الأوكرانيين.

أعلن جاريد كوشنر، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، عن تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، خلال محادثاتهما، على قدرة أوكرانيا المستمرة على الدفاع عن نفسها، رغم الصعوبات والتداعيات الجسيمة التي خلفتها الحرب. وأكد كوشنر أن القيادة الأوكرانية تدرك بعمق حجم التأثير الذي أحدثته الحرب على البلاد، لكنها تبقى مصممة على الحفاظ على سيادتها ورفاهية شعبها.

المحادثات الأمريكية الأوكرانية ونتائج تبادل الأسرى

كشف المبعوث الأمريكي جارد كوشنر أن المحادثات التي أجراها مع المفاوضين الأوكرانيين كانت مثمرة للغاية، وأدت إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في ملف تبادل الأسرى. وأشار إلى أن هذه الإنجازات تبرز جدية الجانب الأوكراني في السعي نحو حلول دبلوماسية وعملية تعالج القضايا الإنسانية الملحة الناجمة عن الصراع المستمر.

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وأكد كوشنر أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية مستمرة بلا كلل، لا سيما في محاولات الوصول إلى نتائج إيجابية مع الرئيس الروسي، وذلك في إطار السعي الدؤوب لوقف التصعيد وتطبيع الأوضاع بين الجانبين المتنازعين.

الاستراتيجية الدفاعية الأوكرانية والرؤية السياسية

أكد فولوديمير زيلينسكي، خلال لقاءاته، أن الحرب أثرت بشكل كبير على أوكرانيا من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، إلا أنه نفى أي تراجع في العزيمة أو القدرة القتالية للجيش الأوكراني. وشدد على أن الدفاع عن النفس يبقى أولوية قصوى واستراتيجية طويلة الأمد للدولة الأوكرانية في مواجهة التهديدات الخارجية.

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ووجه الرئيس الأوكراني رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن أوكرانيا لا تزال قادرة على الصمود والمواجهة، مما يعزز من موقفها التفاوضي ويزيد من دعم الحلفاء الغربيين لها في المحافل الدولية.

الجهود الدولية للوصول إلى حل سلمي

أوضح جاريد كوشنر أن هناك إجماعا عاما بين الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، على الرغبة الملحة في إنهاء الحرب. وأشار إلى أن هذه الرغبة المشتركة تمثل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها لفتح قنوات اتصال فعالة وتيسير الوصول إلى حلول شاملة تنهي المعاناة الإنسانية.

وأكد المبعوث الأمريكي أهمية استمرار اللقاءات والمباحثات الجارية بين الأطراف المعنية، مؤكدا أنها الخطوات العملية الوحيدة المؤدية إلى حلول مستدامة تنهي الحرب في أوكرانيا وتضمن استقرار المنطقة.

التوقعات المستقبلية والتطورات الميدانية

يتوقع المحللون والمراقبون أن تؤدي هذه التطورات الدبلوماسية إلى تغيير في معادلة القوة على الأرض، حيث تبرز الولايات المتحدة كوسيط فعال يساهم في تخفيف حدة التصعيد. كما أن نتائج تبادل الأسرى قد تفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن الحدود والتبادل التجاري بين أوكرانيا والبلدان المجاورة.

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في حين تستمر الجهود الدولية في الضغط على كافة الأطراف المعنية لتبني خطوات عملية نحو السلام، تبقى الرؤية الأوكرانية واضحة بضرورة تحقيق سلام عادل يحمي سيادتها الإقليمية ويضمن حقوق شعبها.