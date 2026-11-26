جاري كوشنر يكشف تأثير الانتخابات الإسرائيلية على إبطاء إعادة إعمار غزة ويوضح خلافات شروط السلام الروسية الأوكرانية وموقف نتنياهو.

كشف المسؤول الأمريكي جاري كوشنر عن دور مؤثر للنتائج السياسية الأخيرة في المنطقة، مشيراً إلى أن الانتخابات الإسرائيلية كان لها تأثير مباشر على وتيرة التقدم في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وفقاً لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. وأوضح كوشنر أن هذه التحولات الانتخابية أسهمت بشكل فعال في إبطاء التحركات المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب ومستقبل القطاع، مما خلق عقبات جديدة أمام استعادة الاستقرار للمنطقة.

تأثير الانتخابات على أولوية إعادة الإعمار

لفت كوشنر الانتباه إلى أن هناك نقاشات مستمرة داخل الأوساط الدولية والدولية بشأن إعطاء ملف غزة أولوية خلال المرحلة المقبلة من العمل الدبلوماسي والاستراتيجي. وأكد أن الجنرال هروي آيزنكوت تحدث بإيجابية كبيرة عن أهمية جعل قضية غزة أولوية قصوى، في إشارة واضحة إلى وجود توجهات ودعم قوي داخل الأوساط العسكرية والأمنية الأمريكية لتركيز الجهود على مستقبل القطاع وإعادة إعماره.

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موقف نتنياهو وتحديات التفاهمات

فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي الرسمي، أشار جاري كوشنر إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قام بالتوقيع على اتفاق غزة، لكنه لا يزال يقوم بصعوبة عملية التوصل إلى تفاهمات مشتركة وحلول وسط. هذا السلوك الطارئ يطرح تحديات كبيرة وأماماً صعباً لاستكمال التفاهمات المتعلقة بتنفيذ بنود الاتفاق والمضي قدماً في جهود إعادة الإعمار التي يحتاجها سكان القطاع المدمر.

مساعٍ روسية أوكرانية لتبادل الأسرى

في سياق جغرافي وسياسي مختلف، تتواصل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين موسكو وكييف، وسط مؤشرات قوية على وجود رغبة مشتركة من الجانبين في التوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع. تقابل هذه الرغبة خلافات جوهرية ومستعصية بشأن شروط السلام ومستقبله، في ظل التحركات الدبلوماسية المتسارعة والمتواصلة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت لأشهر طويلة.

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خلافات شروط السلام الروسي

عبّر جاري كوشنر عن اعتقاده الراسخ بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام، مؤكداً أن الخلاف لا يزال قائماً حول شروطه وآليات تنفيذه. يأتي ذلك بالتزامن مع مساعٍ مكثفة لإتمام أكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ اندلاع الحرب، في خطوة قد تمثل تطوراً إنسانياً وسياسياً لافتاً في مسار الأزمة المستمرة.

إصابة فلسطيني في قلنديا

في أخبار محلية متوازية، شهد مخيم قلنديا شمال القدس اقتحامات مكثفة لقوات الاحتلال، مما أسفر عن إصابة فلسطيني أثناء هذه العمليات. يظل هذا الحدث مرشداً على استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، رغم تركيز الجهود الدبلوماسية الدولية على ملفي غزة والأوكرانيا في الوقت الراهن.