المبعوث الأمريكي جيسون كوشنر يطالب إسرائيل بتجاوز عقلية الحرب والتركيز على الدبلوماسية الاقتصادية، محذراً من مخاطر العزلة الدولية إذا لم تستثمر مواردها التكنولوجية والتجارية.

أشاد المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأدنى جيسون كوشنر بالقدرات الاقتصادية الضخمة ل إسرائيل ، محذراً في الوقت ذاته من ضرورة تجاوز النهج التقليدي المرتبط بأجواء الحرب. أكد كوشنر أن البلاد تمتلك مقومات تكنولوجية واقتصادية متقدمة تؤهلها لتكون شريكاً استراتيجياً عالمياً، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزاً أكبر على تعزيز الشراكات التجارية بدلاً من الاعتماد الكلي على الأطر الأمنية التقليدية.

كوشنر يحذر إسرائيل من العزلة الدولية

صرح كوشنر خلال مقابلة نشرتها مجلة "نيويورك" أن إسرائيل تقف اليوم أمام مفترق طرق تاريخي ومصيري. أشار إلى أن هناك خيارين رئيسيين أمام الدولة العبرية: إما استثمار أحداث السابع من أكتوبر لتحقيق مزيد من الأمن والاندماج الفعلي في المجتمع الدولي، أو مواصلة المسار الحالي الذي قد يقودها حتماً إلى العزلة الدولية. وأكد أن تجاهل الفرص الاقتصادية المتاحة قد يضر بمكانتها الاستراتيجية على المدى الطويل.

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دعوة لمراجعة أولويات الدبلوماسية الخارجية

في تصريحات متسلسلة، طلب كوشنر من المسؤولين الإسرائيليين إعادة توجيه أولوياتهم بوضوح نحو تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتوسيع نطاق شراكاتها التجارية. حث على التخلي عن عقلية الحرب التي سادت لسنين، والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية الهائلة التي تتمتع بها البلاد. وصف كوشنر الاقتصاد الإسرائيلي بأنه قوي جداً، ودعا إلى إبراز المزايا التنافسية التي يمكن أن توفرها الشراكة مع إسرائيل للدول الأخرى.

نموذج سعودي وإماراتي في تعزيز المصالح

ضرب المبعوث الأمريكي مثلاً بالدولتين الشقيقتين السعودية والإماراتية، مشيراً إلى كيفية تعاملهما مع واشنطن لتعزيز مصالحهما الاقتصادية. لاحظ كوشنر أن ممثلي هذين البلدين يتوجهان إلى العاصمة الأمريكية برفقة وفود ضخمة تضم نحو مئة رجل أعمال، بهدف رئيسي هو عقد الصفقات التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية. رأى في هذا النموذج نموذجاً يُحتذى به في كيفية تحويل الدبلوماسية إلى فرص اقتصادية ملموسة.

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صحيفة بيلد تناقش استراتيجية التحول

نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية مقتطفات من مقابلة أجراها كوشنر مع ماتياس دوبفنر، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة "أكسل سبرينغر" الإعلامية. أكد كوشنر في هذه النقاشات أن إسرائيل بحاجة ماسة إلى منح الدبلوماسية الاقتصادية مساحة أكبر في تحركاتها الخارجية. اعتبر أن التركيز على الجوانب الاقتصادية والتجارية سيساعد في تحسين صورة إسرائيل وإقناع الأطراف الدولية بحجم الفرص الهائلة التي تتيحها الشراكة معها.

التحديات القادمة والفرص التكنولوجية

شدد كوشنر على ضرورة أن تدرك إسرائيل حجم الفرص المتاحة لها في السوق العالمي، خاصة في المجالات التكنولوجية المتطورة. دعا إلى تعزيز إدراك الأطراف الدولية لحجم هذه المزايا التنافسية، مما قد يساهم في كسر حصار العزلة المحتملة. أشار إلى أن الاستثمار في هذه الجوانب قد يكون المفتاح لتحقيق الأمن المستدام من خلال الاندماج الاقتصادي والسياسي مع الدول الكبرى.