كوكوريلا يفضل التركيز على الملعب ويتجنب الحديث عن انتقاله

رد marc cucurella على تكهناتansom الانتقالات الصيفية بالتأكيد على رغبته في التركيز على أدائه داخل الملعب فقط، ورفض الإجابة على أسئلة تتعلق بانتقاله المحتمل إلى أندية إسبانية كبرى، مما أثار جدلاً حول مستقبله مع تشيلسي.

أثار الإسباني marc cucurella ، لاعب تشيلسي الإنجليزي، حالة من الجدل بشأن مستقبله مع الفريق اللندني، في ظل الأنباء المتزايدة التي تربطه بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد كوكوريلا في تصريحات نقلتها إذاعة كادينا سير الإسبانية، أنه يفضل التركيز على مستقبله داخل الملعب بعيدًا عن أي تفاصيل تتعلق بسوق الانتقالات، قائلاً: أنا سعيد في مكاني الحالي، وطلبت من وكلائي ألا يخبروني بأي شيء في الوقت الحالي، لا أريد معرفة أي تفاصيل. وعند سؤاله عن إمكانية الانتقال إلى برشلونة أو أتلتيكو مدريد، تهرب اللاعب من الإجابة مكتفيًا بالقول: السؤال التالي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الظهير الدولي لا يمانع خوض تجربة جديدة بعيدًا عن تشيلسي، وسط اهتمام من عدد من الأندية الكبيرة بالحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي





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Cucurella تشيلسي الانتقالات الصيفية برشلونة أتلتيكو مدريد كادينا سير

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