كولومبيا تتخطى أوزبكستان وتتصدر المجموعة الحادية عشر في مونديال 2026

فاز منتخب كولومبيا على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتصدر مجموعته في كأس العالم، بينما سجلت أوزبكستان أول هدف في تاريخها رغم الخسارة.

تصدر منتخب كولومبيا المجموعة الحادية عشر في كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب أزتيكا في ختام مباريات الجولة الأولى من مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

قدم المنتخب الكولومبي أداء قوياً وكان الأفضل طول معظم فترات اللقاء، بينما رغم الخسارة، أظهر منتخب أوزبكستان أداءً جيداً في مشاركته الأولى تاريخياً في كأس العالم. تقدم كولومبيا في الشوط الأول بهدف سجله دانيال مونيوز في الدقيقة 40 بعد تمريرة من النجم لويس دياز. في الشوط الثاني، نجح أوزبكستان في إدراك التعادل عن طريق عبوسبك فيزولايف في الدقيقة 60، مسجلاً أول هدف لمنتخبه في تاريخ المونديال.

رد لويس دياز بهدف ثانٍ في الدقيقة 65، ثم أكمل جامينتون كامباز التسجيل بالهدف الثالث في الدقيقة 99. بذلك، يتصدر كولومبيا المجموعة بثلاث نقاط، بينما تذيلت أوزبكستان المجموعة بدون نقاط. في الجولة الثانية، سيلعب أوزبكستان ضد البرتغال يوم الثلاثاء القادم، بينما تواجه كولومبيا الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء





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